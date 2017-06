Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaj Turunen: Jyväskylässä ratkaistaan hajoaako puolue Työministeri Jari Lindström (ps.) on jo aiemmin ilmoittanut kannattavansa perussuomalaisten uudeksi puheenjohtajaksi Sampo Terhoa. — Valintani ei ole ketään vastaan vaan Sampo Terhon puolesta. Hän on oikea henkilö viemään puoluetta tulevaisuuteen. Puolueen puheenjohtajuuden hoitaminen vaatii sitoutumista ja paikalla oloa, olen sen itse nähnyt. Esimerkiksi hallituksessa moni vaikea asia menee puheenjohtajatriolle, ja silloin on aika vaikea hoitaa asioita puhelimitse. Perussuomalaisten savonlinnalainen kansanedustaja Kaj Turunen veikkaa, että perussuomalaisten puheenjohtajavaali menee tiukaksi. Hän uskoo ja toivoo, että Terho voittaa. Turusen mukaan Jyväskylässä ratkaistaan, jatkaako perussuomalaiset hallituksessa ja jopa se, jakaantuuko puolue. Hän uskoo, että Jussi Halla-aho veisi perussuomalaiset oppositioon, ja Terho pitäisi puolueen hallituksessa. — On tärkeää olla hallituksessa, jotta maahanmuuttopolitiikkaan tai mihinkään muuhunkaan voidaan vaikuttaa millään tavalla. Turunen ei kuitenkaan usko, että puolueeseen muodostuisi ”soinilais-terholainen” siipi, joka jäisi hallitukseen, jos Halla-aho valittaisiin puheenjohtajaksi. — Eduskuntaryhmästä saattaisi erota yksittäisiä edustajia, jotka eivät pysty jatkamaan Halla-ahon johtamassa puolueessa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/05/Kaj%20Turunen%3A%20Jyv%C3%A4skyl%C3%A4ss%C3%A4%20ratkaistaan%20hajoaako%20puolue/2017122332242/4