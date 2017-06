Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaakon metsiensuojeluun lisää rahaa — Etelä-Karjalassa suojelualaa vähiten koko maassa Metsäkeskuksen kautta tuleva tuki metsiensuojeluun kasvaa Kaakkois-Suomessa. Viime vuonna valtio ohjasi Metsäkeskukselle tukea Etelä-Karjalaan 120 000 euroa ja Kymenlaaksoon 70 000 euroa. Tänä vuonna Etelä-Karjala ja Kymenlaakso jakavat 340 000 euron tukirahapotin. Metsäkeskuksen hallinnoimat ympäristötukisopimukset ovat osa Metson eli Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman toteuttamista. Metsäkeskus että Kaakkois-Suomen ELY-keskus kannustavat yksityisiä metsänomistajia hyödyntämään tukea. — Suomessa metsien käyttöaste on kova. Sen vastapainoksi olisi hyvä turvata metsiemme arvokkaimmat kohteet, Pekka Jokinen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta sanoo. Kymmenen vuoden sopimus Metsäkeskuksen vapaaehtoisella ympäristötuella suojellaan metsiä, jotka ovat luonnonarvoiltaan monipuolisia ja erityisen arvokkaita eliölajien elinympäristöjä. Tuki maksetaan korvauksena siitä, että kohde jätetään luonnontilaan kymmeneksi vuodeksi. Metsäkeskus tekee kohteesta määräaikaisen sopimuksen metsänomistajan kanssa. Ympäristötukikohteen omistus säilyy metsänomistajalla. Etelä-Karjalassa ympäristötukikorvaukset ovat keskimäärin 2 000—2 500 euroa hehtaarilta. Korvauksen määrä riippuu oleellisesti kohteessa olevasta puustosta ja sen hakkuuarvosta. Etelä-Karjala peränpitäjä metsiensuojelussa Kaakkois-Suomen metsiä on suojeltu muuhun maahan verrattuna vähän. Etelä-Karjalassa suojelu oli vähäisintä koko maassa, vain 2,27 prosenttia metsäpinta-alasta. Kymenlaakso oli viidenneksi huonoin 3,62 prosentin suojeluasteella. Ympäristöministeriö esittää, että METSO-ohjelman tavoitetta on nostettu 5 000 hehtaarista 6 800 hehtaariin vuoteen 2025 mennessä Kaakkois-Suomessa. — Tänä vuonna ELY-keskuksen tavoitteena on saada 400 hehtaaria metsää suojeluun, Jokinen kertoo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/05/Kaakon%20metsiensuojeluun%20lis%C3%A4%C3%A4%20rahaa%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Etel%C3%A4-Karjalassa%20suojelualaa%20v%C3%A4hiten%20koko%20maassa/2017122333843/4