Uutinen

Etelä-Saimaa: Jari Papinniemi toi tanssin takaisin Jänhiälän lavalle vuosi sitten — ”Viime vuodesta ei jäänyt paljon muuta kuin kokemusta” Jänhiälän tanssilavan hiljaiselo Joutsenossa Kuutostien kupeessa päättyi vuosi sitten. Silloin uusi yrittäjä Jari Papinniemi lupasi laittaa perinteisen tanssipaikan kuntoon ja houkutella väen takaisin tanssilattialle. Kunnianhimoinen projekti nytkähti viime kesänä hyvin liikkeelle, kun vuosikausia lähes tyhjillään ollut tanssipaikka herätettiin henkiin. Ränsistynyt päärakennus lasitettiin, Veromaanlammelle avautuvaa maisemaa raivattiin ja tanssilavan yhteyteen pystytettiin kahvilakatos. Myös tanssiyhtyeitä- ja artisteja vieraili Jänhiälässä tiuhaan tahtiin. Sama tahti jatkuu tänä vuonna: kesän ensimmäiset tanssit olivat torstaina. — Kylmästä säästä huolimatta tanssijoita oli ihan mukavasti, lähemmäs 200, Papinniemi sanoo. Vielä toiminta ei ole lyönyt leiville, mutta Papinniemellä riittää uskoa tanssilavabisnekseen. — Viime vuodesta ei jäänyt paljon muuta kuin kokemusta. Tänä vuonna ihmiset jo tietävät, että Jänhiälässäkin pidetään tansseja, Papinniemi kertoo. Vesivessa korvasi jo puuhuussin ja remontti jatkuu Kaksi vuotta sitten alkanut remontti jatkuu edelleen, mutta se ei tanssien järjestämistä hidasta. — Vanha puuhuussi on nyt korvattu vesivessalla. Myös uusi terassi on valmis. Seuraavina vuosina pitäisi lakata tanssilattia, joka ei kaikkien mielestä ole parhaassa kunnossa. Tällä hetkellä lattialiukasteena käytetään kahvia. Jänhiälän lavalla ei ole anniskeluoikeuksia. Viime vuonna niitä ei hankittu, koska haluttiin katsoa mitä muutoksia uusi alkoholilaki tuo tullessaan. — Nyt näyttää ettei alkoholilaista tule sen valmiimpaa. Olisihan se (alkoholin tarjoilu) parempaa palvelua, jota varsinkin nuoremmat ikäluokat varmasti arvostaisivat, Papinniemi toteaa. Jänhiälän lavalla tanssitaan seuraavan kerran torstaina 8. kesäkuuta, jolloin esiintymässä on Duo Teräväinen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/05/Jari%20Papinniemi%20toi%20tanssin%20takaisin%20J%C3%A4nhi%C3%A4l%C3%A4n%20lavalle%20vuosi%20sitten%20%E2%80%94%20%E2%80%9DViime%20vuodesta%20ei%20j%C3%A4%C3%A4nyt%20paljon%20muuta%20kuin%20kokemusta%E2%80%9D/2017522332399/4