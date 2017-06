Uutinen

Etelä-Saimaa: Jääpallolegenda Sakari Ellosesta luvattiin tehdä patsas 1950-luvun alussa, Lappeenrannan tämän vuoden hiekkalinna toteutti asian 66 vuotta kestänyt patsashanke on toteutunut. Jääpalloseura Lappeenrannan Veiterälle ensimmäistä Suomen-mestaruutta keväällä 1951 pelannut maalivahti Sakari Ellonen sai näköispatsaan Lappeenrannan hiekkalinnaan. Sakari ja Ritva Ellonen tutustuivat hiekkaveistokseen sunnuntaina. Mukana oli niin jääpalloilijoita kuin hiekkalinnan vetäjät Antti Tuomaala ja Kimmo Frosti. Veiterän ensimmäinen Suomen-mestaruus 66 vuotta sitten oli Lappeenrannassa tapaus. Jääpallo oli kaupungissa suosittu laji 1940-luvulta aina 1970-luvulle asti. Sitä pelattiin jo 1930-luvulla. — Helsingissä järjestetyssä loppuottelussa pelasivat Veiterä ja Oulun Palloseura. Mestaruus tuli, ja pelasin ottelussa talven parhaan pelini, Ellonen muistelee. Julle Lönn lupasi mutta kuolema esti Veiterällä oli tuohon aikaan innostunut ja vakavarainen kannattaja Julle Lönn. Hän kiersi ympäri maata Veiterän pelejä seuraamassa ja myös sponsoroi seuraa. Hän tarjosi mestaruuden kunniaksi illallisen hotelli Helsingissä. — Lönn esitti, että minulle pystytetään patsas Pusupuistoon. Hän sanoi, että Saku pelasti Karjalan, Ellonen kertoo. Patsashanke jäi sikseen. Ei mennyt kauan, kun Lönn sairastui vakavasti ja kuoli. Lönn oli Ellosen mukaan sen verran vakavissaan asian kanssa, että patsas olisi tullut, jos hän olisi elänyt pidempään. Leo Segerman piti patsasasiaa lämpimänä Sakari Ellonen päätyi hiekkalinnaan Veiterän voitettua SM-kultaa viime talvena. Antti Tuomaala halusi, että Veiterän mestaruus näkyy jotenkin tämän vuoden hiekkalinnan ulkoasussa. Nuorempi jääpallolegenda Leo Segerman on vuosien aikana useaan otteeseen kertonut tarinaa Elloselle suunnitellusta patsaasta. Hän kertoi sen myös Tuomaalalle. Näin Ellonen, jääpallo ja Veiterä pääsivät osaksi hiekkalinnaa. Elloselta on paljon muistikuvia jääpallon ympäriltä. Pelin luonne oli 1950-luvulla aivan toisenlainen kuin nykyään. — Aikoinaan hyökkääjät olivat ylhäällä omilla paikoillaan. Nykyisin kaikki hyökkäävät ja kaikki puolustavat. Pelistä on tullut nopeampaa ja liikkuvampaa kuin mitä se ennen oli. Kasvoihin osunut jääpallo vei kaksi hammasta Pahin loukkaantuminen Elloselle sattui ottelussa varkautelaista WP-35:tä vastaan eräänä kevättalvena Kimpisessä. Suoraan silmiin paistanut aurinko miltei sokaisi hänet, ja WP:n hyökkääjä oli karkumatkalla hänen maalilleen. Hyökkääjältä tuli kova lyönti suoraan hänen kasvoilleen. Kaksi hammasta irtosi, mutta pallo ei mennyt maaliin. Patsas toteutui, asia on tällä selvä Elloset ovat sitä mieltä, että vuosikymmeniä kestänyt patsaskysymys on nyt onnellisesti loppuunkäsitelty. Sakari Ellonen täyttää tällä viikolla 89 vuotta. — Tämä on hieno syntymäpäivälahja Sakarille, Ritva Ellonen sanoo. Ellosen aktiiviura jääpalloilijana päättyi vuonna 1955, jolloin hän tapasi vaimonsa Kotkassa Lue koko uutinen:

