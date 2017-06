Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran rehtoriadressissa 176 allekirjoitusta: kaupunginhallitus käsittelee asiaa tänään OAJ:n oikaisuvaatimuksen tueksi käynnistetyn kuntalaisadressin on kirjoittanut tähän mennessä 176 henkilöä. Adressissa vaaditaan Imatran rehtorivalintojen uudelleen käsittelyä Ari Leinon ja Saila Heikkisen osalta. Ari Leino on toiminut tähän saakka Linnalan koulun rehtorina, Saila Heikkinen Mansikkalan koulun rehtorina. Uudessa organisaatiossa heille ei herunut enää johtotehtäviä. Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksen mukaan Leino siirretään syyslukukauden alkaessa luokanopettajan virkaan, Heikkinen perusopetuksen musiikin lehtorin virkaan. Ratkaisu on herättänyt tyrmistystä ja suuttumusta koululaisten vanhemmissa. Verkkoadressin alulle pannut Katariina Terävä kommentoi asiaa näin: — Tunnen niin Ari Leinon kuin Saila Heikkisen menettelytavat hyvin, enkä voi käsittää, miten joku voi ohittaa heidät vajailla meriiteillä ja kouluttautua jälkikäteen. Terävä viittaa siihen, että kaksi rehtorin ja apulaisrehtorin virkaan valittua henkilöä eivät tällä hetkellä täytä viran pätevyysvaatimuksia. OAJ:n oikaisuvaatimusta käsitellään Imatran kaupunginhallituksessa tänään. Hallintojohtaja esittää, että oikaisuvaatimus hylätään. Lue koko uutinen:

