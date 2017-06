Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran Palvelukeskus lopetti vanhusten ympärivuorokautisen hoidon Salo-Issakassa toimiva Imatran Palvelukeskus Oy lopetti tänä keväänä ympärivuorokautisen vanhusten tehostetun palveluhoidon. Yrittäjän Riitta-Liisa Hämäläisen mukaan kymmenen paikan yksikkö oli kannattavuuden kannalta liian pieni. — Asuja maksoi päivästä sata euroa, mutta työntekijöitä piti olla kuusi. Siitä voi laskea, kun on yötyötä ja vaativia asiakkaita. Hämäläisen mukaan yrittäminen kävi myös raskaaksi, kun yrittäjäpuoliso kuoli. — Oman terveyden ja jaksamisen takia piti myös katsoa peiliin. Se oli myös yksi syy yksikön alasajoon. Hämäläisen mukaan henkilöstölle asia oli raskas. Hän toteaa, että irtisanomiset vaikuttavat vasta syksyllä, mutta osa on jo siirtynyt muualle töihin. Parhaimmillaan Palvelukeskuksessa on ollut 13 - 14 henkeä töissä, kun talo on ollut täysi. Nyt työntekijöitä on kuusi. Lopetettujen kymmenen tehostetun hoivapaikan lisäksi Imatran Palvelukeskuksessa on 20 palveluasumisen paikkaa, joista 11 on nyt täytetty. — Nyt keskitytään palveluasumiseen. Meillä on henkilökunta paikalla aamuseitsemästä iltakymmeneen. Yöaikakin turvataan, mutta vielä ei ole päätetty miten. Yrityksen on myös tarkoitus laajentaa palvelusasumista, mutta asia riippuu Eksoten kilpailutuksesta. Kilpailutuksia tehdään joka neljäs vuosi. — Jos pärjätään kilpailutuksessa, niin palveluasumista olisi tarkoitus nostaa 28 paikkaan. Lue koko uutinen:

