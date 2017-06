Uutinen

Etelä-Saimaa: Ensin kieltäytyi Jutta, ja sitten kieltäytyi Eero — eteläkarjalaisetkin demarit ihmeissään puolueen oman presidenttiehdokkaan kanssa Eero Heinäluoman kieltäytyminen presidenttiehdokkuudesta jätti sosiaalidemokraatit ilman omaa ehdokasta ensi tammikuun presidentinvaaleissa. — Mahdottoman hyvältä ei puolueen kannalta näytä, että tässä vaiheessa juoksennellaan ehdokasta etsimässä. Mutta puheenjohtaja Antti Rinteen mukaan puolueelle tulee oma ehdokas, ja sen tiedon varassa minä olen, sanoo demareiden Lappeenrannan kunnallisjärjestön puheenjohtaja Risto Kakkola. Kakkolan imatralaisen virkaveljen Veikko Hämäläisen mielestä puolueen isojen poikien on nyt istuttava alas ja päätettävä hyvinkin pian, löytyykö puolueesta omaa ehdokasta. — Aika moni muu puolue on katsonut, että oma ehdokas pitää olla, ja sellainen itseään kunnioittavalla puolueella pitää tietysti olla. Toinen asia on, jos itsekunnioittavassa ajatusmaailmassa lähdetään toisen ehdokkaan taakse, Hämäläinen sanoo. Kansanedustaja Suna Kymäläisen mielestä Heinäluoman toiseen kertaan kieltäytyminen ei kerro sosiaalidemokraattisen puolueen tilasta, vaan siitä, kuinka vaikeaa yksittäisten ehdokkaiden on tehdä ratkaisua. — Vaalityö on iso rupeama, ja meillä on varsin pidetty istuva presidentti, joka on mukana kisassa. Monet varmaan miettivät, mitkä olisivat sitten realiteetit tulla valituksi. Kymäläisen lähtökohta ja toive on, että sosiaalidemokraateilla olisi oma ehdokas presidentinvaaleissa. Hyviä nimiä on hänen mielestään olemassa, vaikkakin he ovat vastahakoisia. — Mutta itseisarvo oma ehdokas ei saa olla, sillä tärkeintähän on, että Suomella on kansan luottamusta nauttiva presidentti. Eikä sekään tilanne olisi katastrofaalinen, että mahdollisesti mentäisiin Sauli Niinistön taakse. Niinistöllä on kuitenkin presidenttinä ollut varsin demarimainen johtamismalli. Kansanedustaja Anneli Kiljusenkin mielestä nykyinen tasavallan presidentti on hoitanut tehtäviään erittäin hyvin. Hänen mielestään sosiaalidemokraateilla olisi kuitenkin oltava oma ehdokas, kuten myös puolueen johto on linjannut. — Mitä pidemmälle puolueen ehdokkaan nimittäminen menee, sitä enemmän taka-alalle sosiaalidemokraatit vaaliasemissa jäävät. Kiljunen oli hyvin harmissaan, ettei Heinäluoma lähtenyt ehdokkaaksi. — Hän olisi ollut vahva kansainvälisen ulkopolitiikan asiantuntija, ja hänellä olisi ollut kyky koota puolueen erilaiset näkemykset ja voimat taakseen. Puoluevaltuuston imatralaisen jäsenen Niina Malmin mielestä olisi eriskummallista, jos sosiaalidemokraattien riveistä ei löytyisi omaa ehdokasta. Sellainen olisi hänen mielestään hyvä löytää ennen juhannusta. — Presidentinvaalit on otettava yhtä vakavasti kuin mitkä tahansa vaalit. Kun ehdokastakaan ei vielä ole, eikä vaaleja ole käyty, niin lopputulostakaan ei ole julistettu, Malm sanoo. Lue koko uutinen:

