Etelä-Saimaa: Ylennykset ja kunniamerkit Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä Reservin upseerien ylennykset Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä Kapteeniksi Ikävalko Markku Harri Tuomas Lappeenranta, Kainusalmi Mika Tapio Savitaipale, Lampinen Jani Petteri Imatra, Rämö Paavo Olavi Imatra, Suoranta Veli-Matti Ilari Lappeenranta, Taavitsainen Mika Petteri Lappeenranta. Yliluutnantiksi Kilpimaa Mikko Pasi Tapani Lappeenranta, Luukko Jaakko Julius Lappeenranta. Luutnantiksi Halonen Juha Petteri Lappeenranta, Johansson Tommi Ole-Kristian Lappeenranta, Jokiranta Mika Johannes Lappeenranta, Kankkunen Juha Antero Taipalsaari, Koikkalainen Joni Santeri Lappeenranta, Lievonen Juhani Aleksi Lappeenranta, Peltonen Marko Mikael Lappeenranta, Tikka Jani Christian Lappeenranta. Lääkintäluutnantiksi Lehtonen Antti Johannes Lappeenranta Kaakkois-Suomen aluetoimiston ylennykset Sotilasmestariksi Tikka Janne Juhani Lappeenranta. Ylivääpeliksi Kiljunen Jari Mikko Lappeenranta, Myllärinen Jari Matti Juhani Imatra, Paganus Tero Taneli Lappeenranta. Vääpeliksi Grönlund Joonas Hermanni Lappeenranta, Hanninen Mika Toivo Juhani Lappeenranta, Hämäläinen Tommi Sakari Imatra, Kärri Riku Lappeenranta, Törmänen Johanna Maria Lappeenranta, Väisänen Sami Juhana. Sotilasarvoon ylikersantti Anttila Harri Antti Jalmari Rautjärvi, Hietaranta Santtu Eemeli Luumäki, Hulkkonen Jani Martti Kristian Lappeenranta, Häkämies Mikko Johannes Luumäki, Koho Otto Aulis Valtteri Lappeenranta, Korkala Heikki Juhani Lappeenranta, Kuisma Toni Petteri Lappeenranta, Kultanen Vesa Petteri Lappeenranta, Pirnetkoski Joel Julius Lappeenranta, Pylkkänen Tuomas Juho Tapani Imatra, Vaittinen Mirja Hannele Rautjärvi Kersantiksi Ahvonen Ville Tuomas Lappeenranta, Alkila Arttu Matias Lappeenranta, Haataja Marko Juhani Imatra, Heikkonen Mika Juhani Luumäki. Immonen Antti Janne Petteri Lappeenranta, Juutilainen Masa Iivari Lappeenranta, Koponen Marko Tapio Lappeenranta, Korpela Pasi Anssi Lappeenranta, Kovalainen Antti Johannes Lappeenranta, Kääriäinen Sami Ville Juhani Lappeenranta, Lehtolainen Marko Juhani Lappeenranta, Loikkanen Niko Joonas Petteri Lappeenranta, Pielismaa Tuomas Taneli Imatra.Pulkkinen Antti-Pekka Eemeli Lappeenranta, Saarelma Niko Santeri Imatra, Stenberg Kari Tapio Imatra, Tella Risto Tuomas Lappeenranta, Tiainen Marko Erkki Petteri Lappeenranta, Vanhanen Antti Erkki Oskari Imatra. Alikersantiksi Huhtiranta Matti Juhana Lappeenranta, Härkönen Kari Aulis Lappeenranta, Silvennoinen Anssi Heikki Antero Lappeenranta: Korpraaliksi Kaihovaara Miikka Kristian Lappeenranta, Taalikka Jere Tuomas Lappeenranta. Maasotakoulussa ylennettävät Tasavallan Presidentti on ylentänyt 4.6.2017 seuraavat henkilöt Everstiluutnantiksi Majuri Juhani Helin Majuriksi kapteeni Teppo Anttila, kapteeni Jukka Heinänen. Kapteeniksi yliluutnantti Tomi Koskela, yliluutnantti Jani Narmio, yliluutnantti Petri Välimetsä. Teknikkokapteeniksi teknikkoyliluutnantti Jouni Ranta. Tasavallan Presidentti on ylentänyt 4.6.2017 seuraavat henkilöt reservissäMajuriksi kapteeni Timo Härkönen. Yliluutnantiksi luutnantti Mikko Pousi. Luutnantiksi vänrikki Aleksi Laurinen. Pääesikunnan päällikkö on ylentänyt 4.6.2017 seuraavat henkilöt reservissä Sotilasmestariksi ylivääpeli Jouko Puonti. Maasotakoulun johtaja on ylentänyt reservissä ylikersantiksi ja antanut ylikersantin palvelusarvon 4.6.2017 seuraaville henkilöille kersantti Eero Eronen, kersantti Leo Myllys, kersantti Sami Rantanen, kersantti Lauri Sinisalo, kersantti Iiro Virtanen, kersantti Henri Örling. Maasotakoulun johtaja on ylentänyt reservissä 4.6.2017 Kersantiksi kersantti Eemi Hyppönen. Alikersantiksi vahtimestari Sami Nurmi. Korpraaliksi varastonhoitaja Juuso Pajari. Maasotakoulun kunniamerkkien ja mitaleiden saajat Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki (SVR R I) everstiluutnantti Harri Paldanius. Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki (SL R I) majuri Matti Anttila, majuri Pekka Kinnunen, majuri Olli-Pekka Paju, majuri Jouni Ruotsalainen. Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki (SVR R) majuri Jussi Keskitalo, majuri Jukka Pääkkönen, kapteeni Mika Salonen, sotilaspastori Jukka Seppänen. Suomen Leijonan ritarimerkki (SL R) insinöörimajuri Tommi Hytönen, kapteeni Mika Heiskanen, kapteeni Petri Koski, kapteeni Urpo Perna, teknikkokapteeni Petri Ylikoski. Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi (SVR Ar) yliluutnantti Jani Hautala, yliluutnantti Jukka Ikonen, yliluutnantti Petri Kerkkänen, yliluutnantti Samuli Kontinen, yliluutnantti Timo Lindberg, yliluutnantti Olli Valtonen, koulutussuunnittelija Jussi-Pekka Kiiski. Suomen Leijonan ansioristi (SL Ar) ICT-erityisasiantuntija Teemu Pöyhönen, tiedottaja Ansa Räätäri. Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein (SVR M I kr) sotilasmestari Heikki Iittainen, sotilasmestari Vesa Tuovinen, ylivääpeli Mika Ahponen, varastonhoitaja Antti Harjula, kurssisihteeri Leena Kortesoja, hankintasihteeri Päivi Niskakoski, varastonhoitaja Reko Saastamoinen. Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali (SVR M I) ylivääpeli Kim Räty, vääpeli Ilkka Ryökkynen, vääpeli Daniel Stenvall, toimistosihteeri Mia Eerola, kurssisihteeri Ritva-Liisa Kiero, varastonhoitaja Varpu Terävä. Suomen Valkoisen Ruusun mitali (SVR M) varastomies Tomi Korjula. Sotilasansiomitali (Sot.am) yliluutnantti Jari Kivelä, kapteeni Sami Niemensivu, teollisuusneuvos Martti Kiikka, toimitusjohtaja Kimmo Naski, maakuntajohtaja Matti Viialainen. Valtion virka-ansiomerkki majuri Mikko Nenonen, majuri Pekka Susi, kapteeni Kari Laaksonen, kapteeni Juha Skinnari, yliluutnantti Mika Ramu, luutnantti Teppo Saareks, luutnantti Ari Vanhatalo, sotilasmestari Pasi Mikkonen, koulutussihteeri Ulla Maltamo, everstiluutnantti evp Mikko Viitala, kapteeni evp Mika Liinamaa, kapteeni evp Tapani Männistö, kapteeni evp Jarmo Parkkinen. Sotilasansiomitalit Kunnallisneuvos Heikki Antero Tanninen, Imatra , Majuri Kai-Eerik Jukka, Maasotakoulu, Kapteeni Pertti Hannu Juhani Kainulainen, Maasotakoulu, Everstiluutnantti Riku Juhana Mikkonen, Maasotakoulu , Suunnittelija Henna Tellervo Peippo, Maasotakoulu, Kapteeni Jyrki Antero Rohamo, Maasotakoulu, Kapteeni Pasi Mikko Warjovaara, Maasotakoulu. Kaakkois-Suomen rajavartiostoon ja Rajavartiolaitoksen kunniamerkit Ritarikuntien kunniamerkit Tasavallan presidentti on 4.6.2017 antanut Kaakkois-Suomen rajavartioston henkilöstölle seuraavat Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien merkit: Suomen Leijonan ritarimerkki Kapteeni Olli Laatikainen, Kaakkois-Suomen rajavartioston esikunta, Kiinteistömestari Heikki Matikainen, Rajavartiolaitoksen esikunta, Kapteeni Antti Vahe, Pelkolan rajavartioasema. Suomen Leijonan ansioristi Luutnantti Jarkko Lepistö, Rajavartiolaitoksen esikunta, Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein, Rajavartiomestari Risto Hannonen, Nuijamaan rajatarkastusasema, Rajavartiomestari Matti Hosionaho, Vainikkalan rajatarkastusasema, Rajavartiomestari Harri Ristolainen, Nuijamaan rajavartioasema, Rajavartiomestari Esa Taari, Vaalimaan rajatarkastusasema, Rajavartiomestari Kari Turunen, Nuijamaan rajatarkastusasema, Rajavartiomestari Pasi Vasara, Imatran rajatarkastusasema. Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali Vanhempi rajavartija Mika Haaranen, Imatran rajatarkastusasema, Vanhempi rajavartija Rami Hirvonen, Kaakkois-Suomen rajavartioston esikunta, Vanhempi rajavartija Juha Huomo, Vainikkalan rajatarkastusasema, Vanhempi rajavartija Juha-Pekka Hyytinen, Kaakkois-Suomen rajavartioston esikunta, Vanhempi rajavartija Mikko Hämäläinen, Vaalimaan rajavartioasema, Vanhempi rajavartija Mika Kokko, Kolmikannan rajavartioasema, Varastonhoitaja Jouni Kontiainen, Rajavartiolaitoksen esikunta, Vanhempi rajavartija Petri Koskela, Vaalimaan rajavartioasema, Vanhempi rajavartija Pekka Kuukka, Nuijamaan rajatarkastusasema, Vanhempi rajavartija Jouni Laine, Kolmikannan rajavartioasema, Toimistosihteeri Susanna Lajunen, Imatran rajatarkastusasema, Emäntä Saila Löppönen, Pelkolan rajavartioasema, Vanhempi rajavartija Mikko Markkanen, Nuijamaan rajatarkastusasema, Vanhempi rajavartija Timo Markkanen, Nuijamaan rajavartioasema, Ylirajavartija Kim Mitrunen, Vaalimaan rajatarkastusasema, Vanhempi rajavartija Markku Munne, Pelkolan rajavartioasema, Emäntä Leena Niemi, Vainikkalan rajatarkastusasema, Ylirajavartija Tommi Ohvo, Kolmikannan rajavartioasema, Vanhempi rajavartija Jukka Paajanen, Kolmikannan rajavartioasema, Ylirajavartija Jouni Pirhonen, Kolmikannan rajavartioasema, Vanhempi rajavartija Ano Pitko, Kolmikannan rajavartioasema, Toimistosihteeri Sanna Rantanen, Nuijamaan rajatarkastusasema, Emäntä Lea Ravattinen, Pelkolan rajavartioasema, Ylirajavartija Juhani Saari, Vaalimaan rajatarkastusasema, Vanhempi rajavartija Jari Salonen, Pelkolan rajavartioasema, Vanhempi rajavartija Samuli Sinisalo, Vainikkalan rajatarkastusasema, Elektroniikka-asentaja Ilkka Suhonen, Rajavartiolaitoksen esikunta, Vanhempi rajavartija Antti Tontti, Pelkolan rajavartioasema, Vanhempi rajavartija Sirpa Valkamo, Rajavartiolaitoksen esikunta, Vanhempi rajavartija Tomi Warsell, Nuijamaan rajavartioasema. Sotilasansiomitali Puolustusvoimain komentaja on 4.6.2017 myöntänyt sotilasansiomitalin Majuri Juha Klemetti, Kaakkois-Suomen rajavartioston esikunta. Ylennykset ja kunniamerkit Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä

