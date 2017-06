Uutinen

Etelä-Saimaa: Poliisi vahvistaa: Mäntyharjun ampumistapauksen uhri kuoli tapahtumapaikalle — poikkeuksellinen tapaus, sillä mies ammuttiin tielle Poliisi vahvistaa, että mäntyharjulainen mies on kuollut saamiinsa vammoihin sunnuntaina Mäntyharjussa. Hätäkeskus sai kello 6.34 aikaan ilmoituksen, jonka mukaan sivullinen henkilö oli nähnyt ampumistapauksen Mäntyharjun keskustassa Kauppatiellä. Paikalle hälytettiin useita poliisipartioita ja ensihoitohenkilöstöä. Paikalle saapuneet viranomaiset löysivät paikalta miehen, jolla oli ampumavammoja. 50-vuotias mäntyharjulaismies menehtyi saamiinsa vammoihin tapahtumapaikalle. Poliisi on tehnyt asian selvittämisen yhteydessä useita kotietsintöjä ja ottanut henkilöitä kiinni. Tapauksesta ei ole aiheutunut vaaraa sivullisille, mutta useat Mäntyharjulla liikkuneet poliisipartiot ovat herättäneet kansalaisten huomion. Poliisi pyytää tapauksesta mahdollisesti tietäviä henkilöitä ottamaan yhteyttä sähköpostilla vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi tai puhelinnumeroon 0295 415 232. Rikoskomisario Markus Taskisen mukaan tapaus on harvinainen ja poikkeuksellinen kahdesta syystä. Pienellä paikkakunnalla tapahtuu harvoin henkirikosta, mutta lisäksi henkirikokset ovat hyvin harvinaisia yleisillä teillä tai kaduilla. Suurin osa henkirikoksista tapahtuu jossain muualla kuin julkisilla paikoilla. Taskisen mukaan poliisin tämän hetken tietojen mukaan ampuminen on tapahtunut tiellä. Tekotapaan poliisi ei vielä ota kantaa. Poliisi tiedottaa asiasta lisää iltapäivällä. Lue koko uutinen:

