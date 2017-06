Uutinen

Etelä-Saimaa: Pesäpalloilun pikkujättiläinen Sami Partanen: ”Menestymisen rajoja ei itselleen pidä asettaa.” Sami Partasella ei tainnut olla vaihtoehtoa. Kaksiviikkoisena hänet vietiin ensimmäisen kerran pesäpallokentälle. Rotinalahjaksi tuli pesäpallomaila. Suku oli täynnä pesäpalloilijoita. Saaren Urheilijoiden suomisarjajoukkueessa pelasi neljä Partasta lyöntijärjestyksessä ykkösestä neloseen. Samin isä ja kolme setää. Kentän laidalla Sami imi oppia Suomen kansallispelistä. — Siinä lähtökohdat, virnistää 166,5-senttinen pesäpallon ”pikkujättiläinen” työpaikallaan Kiteen Rantakentällä. Suvun pääpatruuna, 96-vuotias Reino Partanen, pelasi lukkarina ja on luvannut tulla katsomaan tälläkin kaudella yhden pojanpoikansa superpesisottelun. Perheen ainoa lapsi oppi itsenäinen. 8-vuotiaana Sami Partanen lähti Imatran joukkueen mukana pesisleirille Loimaalle. Urheilutalo, ala-asteen sali ja olemaan Akonpohjan pesäpallokenttä Saarella oli pyhä kolminaisuus, josta Partanen juniorin varmimmin tavoitti. Partaset ovat sukkelia suustaan. Samiakin kasvatettiin sanan säilällä. Siinä kouliutui myös luonne. Vilkas karjalaispoika uskalsi sanoa asiat suoraan. — En voi sanoa, että minua olisi kannustettu pesäpalloilijaksi. Ovat ehkä nähneet, että jonkinlaisia eväitä pojalla on. Vaatimustaso on varmasti ollut kovempi kuin monella muulla. 14-vuotiaana Sami pääsi Saaren edustusjoukkueeseen. Pelimatkat olivat elämänkoulu, jossa oppi niin sanotusti tavoille. Meno bussissa pelin jälkeen ei täyttänyt aina huippu-urheilun kriteereitä, mutta tarinoita kokeneilla jermuilla piisasi. Sekä pelistä että elämästä. Ammatinvalinta sinetöityi lukiossa Kun Partanen lukioon tullessaan pääsi Kiteen Pallon superpesisjoukkueen rinkiin, ammatinvalinta oli sinetöity. Aivan puhtaana ammattilaisena hän ei itseään pidä, vaikka onkin elättänyt perheensä pesäpalloilemalla ja laittanut kaikki paukut pesikseen. Liikuntaneuvojan ja ammattivalmentajatutkinnon suorittanut mies teki talvella opettajan sijaisuuksia. Suomen huipulla Lappeenrannan Pesä-yseissä pelanneelle Elina-vaimolleen hän antaa kiitoksen siitä, että tämä on uskonut uravalinnan kantavan. — Aika hankala näitä menemisiä olisi vuosi vuoden jälkeen todistella kestävästi, jos vaimo ei ymmärtäisi pelin henkeä. Vaimo lopetti peliuransa vuonna 2006, ja keskittyi liikunnanopettajan-opintoihinsa. Kuluva kesä on Sami Partaselle 21. kausi superpesiksessä. Pelejä on kahdeksanneksi eniten Suomessa. Nivusia ja akillesjännettä on leikelty, ja takareisien kanssa on ollut ongelmia. — Paljon on pystynyt pelaamaan loukkantuneena. Isossa kuvassa on mennyt hyvin. Nuoren Partasen sisukset oli tehty menestymään. Ei tuntunut urheilulta, jos ei taisteltu kullasta. Kymmenen ensimmäisen vuoden aikana mitaleita tuli kolmen joukkueen paidassa: Kiteellä, Järvenpäässä ja Kouvolassa. — Totuin siihen, että kun syksyllä ojensi kaulansa, niin aina siihen tyrkättiin jonkinvärinen mitali roikkumaan. Yksi käännekohta uralla oli, kun Kouvolassa eteen lyötiin sopimustarjous, jota hän ei pitänyt arvolleen sopivana. — Otettiin kolomekymmentä prosenttia pois palkasta ja sanottiin, että ota tai jätä. No en ottanut, vaan palasin Kiteelle kolmevuotisella sopimuksella. Sen jälkeen mitalitili ei ole karttunut. Nuoremmalle Partaselle mitalipelien ulkopuolelle jääminen vuodesta toiseen olisi ollut hankalammin sulateltava asia. Tavoitteet on nyt aseteltava itselleen toisella tavalla. Heinäkuussa Partanen täyttää 38 vuotta, mutta halu kehittyä on yhä kova. Viime kausi oli paras henkilökohtaisin mittarein mitattuna. — Välillä kopaisevat muuallekin, ja aina se laittaa mielessä pyörät pyörimään. Ihan yksinkertaista ei tällä orkesterilla ole Kiteeltä pois lähteä, Partanen viittaa perheeseensä. ”En minä ilman musiikkia tanssi” Kansallispelissä on Partasen mielestä suomalaisinta se, että pelaajat ja katsojat saavat olla omia persooniaan. Pesispaikkakunnilla on omaleimaiset piirteensä. Katsomossa vakiohuutelijat. Turpakäräjiä pidetään pelaajien ja tuomareiden kesken. Välillä katsojienkin. — Aika on pysähtynyt sopivalla tavalla tässä meidän jutussa. Parhaimmillaan pesäpalloon mahtuvat kaikki ihmeellisyydet. Ykkösvahtina Partanen on pelin ytimessä. Onnistumisia mies tuulettaa railakkaasti kädet levällään. Oivaltavat kommentit uppoavat mediaan ja yleisöön. Kuumimmillaan Partasen kone käy isoissa peleissä. Aivan jokaiseen runkosarjamatsiin ei hänkään stand upiaan rakenna. — Ei se ole mikään itseisarvo. Jos tuuletan, niin aina siinä on pohjalla hyvä urheilusuoritus. En minä ilman musiikkia tanssi. Kaksi kesää Partasen pelipaidan selässä oli oma sukunimi venäläisin kirjaimin kirjoitettuna. Huomioarvo oli taattu. Taka-ajatuksena oli houkutella naapurimaan rahamiehiä seuraa tukemaan. Turhaan. Pesäpalloliitossa asiaa ei katsottu hyvällä. — Kaksi vuotta ne selän takana purpattivat ja nyt saivat tehtyä säännön, että nimi pitää olla suomeksi, Partanen hymähtää jonkin verran huvittuneena. Pesäpallon pyrkimys on levittäytyä nykyistä isompiin keskuksiin. Pääkaupunkiseudulla olisi ihmisiä, rahoittajia ja näkyvyyttä. Huippujoukkuetta sinne ei ole saatu. — Superpesistä varten pitäisi olla seura, jonka pohjalle rakentaa. Se on lyhyt tie, että tuodaan kaikki pelaajat muualta. Tulevaisuudessa murheena ovat kutistuvat ikäluokat, jotka vaikeuttavat joukkueiden kokoamista pienillä kylillä. Partanen muistaa, että hänen juniorivuosinaan tehtiin talvisin muuta kuin pelattiin pesäpalloa. Keväällä oli aito innostus päästä harrastamaan lajia, kun ei ollut koko talvea hakannut päätä samaan puuhun. — Nykyisin on liian totista liian varhain ja harjoittelu ympärivuotista pienimmilläkin. Kotona pitää olla kuri ja järjestys Jos isälle laji tuli äidinmaidossa, saavat Partasten kolme urheilullista, alle 10-vuotiasta poikaa valita itse harrastuksensa. Mäkihyppyä lukuunottamatta vähän kaikkea on kokeiltukin: pesäpalloa, jääkiekkoa, judoa, ammuntaa, suunnistusta ja salibandya. Isänä Sami Partanen on ärhäkkä. Kuri ja järjestys pitää olla, sillä hänestä Suomessa on vallalla tietynlainen rajattomuus. Menestymisen rajoja ei itselleen kuitenkaan pidä asettaa. 13-vuotiaana Partanen sanoi lehtihaastattelussa, että hänen tavoitteensa on voittaa Suomen mestaruus ja pelata Itä—Lännessä. Molemmat toteutuivat. — Niin paljon ei itseluottamusta siinä vaiheessa ollut, että olisin laittanut listalle vuoden pesäpalloilijan tittelin. Mahdotonta ei olisi ollut sekään. 