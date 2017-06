Uutinen

Etelä-Saimaa: Paahdelajeille tarjotaan lisää valoa ja otollista maaperää Kyläniemessä — kangasajuruoho sai myös kyydin harjunrinteeseen Harjun etelärinne nousee jyrkkänä Saimaasta Taipalsaaren Kyläniemessä. Siinä on otollinen paikka avata elintilaa vain auringon paahteessa pärjääville kasveille ja hyönteisille. Näin tehdään Paahde-Life-hankkeessa, jossa Kyläniemen rinne on mukana harjumetsien paahdeympäristön ennallistamiskohteena. Ennallistamisessa rinteeseen tehdään pieniä aukkoja. Ne petataan paahdelajeille sopiviksi maaperää myöten. — Kohteista poistetaan puustoa ja muuta kasvillisuutta valoisuuden lisäämiseksi. Maasta poistetaan kunttakerrosta, sillä paljas kivennäismaa on monen uhanalaisen lajin elinehto, metsänhoitaja Seppo Repo Suomen metsäkeskuksesta kertoi. Kyläniemen rinteessä on vanhastaan puolenkymmentä paahdeaukkoa, nyt avataan kolme uutta. 20—30 aarin aukoista on jo puut kaadettu. Kangasajuruoholle tehtiin siirtoistutus Kyläniemen rinteeseen tehtiin Paahde-Life-hankkeen kokeiluna myös yhden paahdelajin siirtoistutus. Sinne siirrettiin torstaina noin sata kangasajuruohon pistokasta. Seppo Revon vetämässä operaatiossa olivat mukana Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutin tutkijatohtorit Kimmo Saarinen ja Juha Jantunen. — Kangasajuruoho on paahdeympäristöjen avainlaji. Siihen on sidoksissa paljon muita lajeja, Saarinen kertoi. Silmälläpidettäväksi harvinaistunut kangasajuruoho on hakeutunut paahteeseen teiden varsille. Kyläniemen pistokkaat olivat peräisin muutaman kilometrin päästä asvalttitien penkereeltä. Istutuspaikka oli vanhalla hakkuuaukolla, jossa kahdella vajaan puolen hehtaarin alueella tehtiin luonnonhoidollinen kulotus vuosina 2010-2011. Pistokkaat pantiin ryhmissä kulotusalueiden avoimina säilyneisiin yläosiin. Kangasajuruohon olisi pitänyt levitä niihin itsestään, mutta lajia ilmaantui vain pariin paikkaan. — Nyt seurataan, miten siirto pelittää, Saarinen totesi parituntisen istutusoperaation päätteeksi. Maanomistaja mukana paahdehankkeissa Kyläniemen rinteeseen on lisätty paahdetta kolmessa hankkeessa. Seppo Repo on ollut niissä mukana alusta eli vuodesta 2008 alkaen. Hankkeita on toteutettu maanomistajan myötävaikutuksella. Maanomistaja on metsäyhtymä Vaiviola, jonka toinen osakas on metsänhoitaja Simo Hannelius. Hän on eläkkeellä oleva Metsäntutkimuslaitoksen tutkija ja Kyläniemen Vaivionniemen kesäasukas. Seppo Revon mukaan Paahde-Life-hanke on hyvä mahdollisuus kehittää paahdekohteiden luonnonhoitoa yksityisissä talousmetsissä. Rajua luonnonhoitoa, toivottavasti pitkäaikainen tulos Harjumetsien paahdekohteiden ennallistaminen on usein rajua luonnonhoitoa. Rytäkkää oli myös luomuaukkojen syntyminen. Harjujen etelä- ja länsirinteille syntyi paahdeaukkoja ennen vanhaan metsäpaloissa, osin myrskyissäkin. Nykyisin syntyy hakkuuaukkoja, mutta niihin istutetaan puuntaimia. Paahdeympäristöjen pitäisi pysyä avoimina kauan, jotta niistä riippuvaiset lajit ehtisivät niihin hakeutua ja sopeutua. Ruokolahden Utulassa avattiin paahderinnettä Huuhanrannasta nousevaan rinteeseen 1990-luvulla. Jatkohoitona on tehty muun muassa kulotusta. Nyt Huuhanrannassa on Seppo Revon mukaan sennäköistä kuin paahderinteessä pitää olla. Kyläniemen ja Huuhanrannan paahderinteet ovat samaa toisen Salpausselän eteläreunaa. Ne muodostavat Revon mukaan Suomen oloissa jo harvinaisen hyvän verkoston. Lue koko uutinen:

