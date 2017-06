Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappee-Jukolan sankari taistellut allergiaoireita vastaan – Jani Myllärinen ei vielä tiedä, pääseekö hän puolustamaan Jukolan viestin voittoaan Joensuussa Vuosi sitten lappeenrantalainen Jani Myllärinen, 34, eli yhtä elämänsä tähtihetkistä. Pitkän ja välillä vaikeuksien sävyttämän suunnistusuran tehnyt Myllärinen pääsi juhlimaan kotikaupungissaan Lappee-Jukolan voittoa Tampereen Kooveen väreissä. Kahden viikon kuluttua Koovee puolustaa mestaruuttaan Joensuu-Jukolassa. Mylläristä ei välttämättä tamperelaisten ykkösjoukkueessa kuitenkaan nähdä, vaikka miehellä kova halu olisikin seitsikkoon kuulua. — Minulla on ollut keväällä pikkusen ongelmia allergiaoireiden kanssa. Käytännössä viisi tai melkein kuusi viikkoa meni niiden kanssa, ja se on vaikuttanut suoraan harjoitteluun ja suorituskykyyn. On täytynyt levätä paljon enemmän, Myllärinen kertoo. Kooveellä laadukas joukkue Koovee saa joka tapauksessa Jukolan viestiin kovan joukkueen jalkeille. Suomen monivuotinen ykkösseura Kalevan Rasti ei järjestävänä seurana kilpaile Joensuussa, ja ilman yllätyksiä Myllärisen mukaan Kooveen kanssa voitosta kilpailee lähinnä Tiomilan viestin keväällä vienyt ruotsalainen IFK Göteborg Orienteering, joka ei ole aiemmin Jukolassa voittoa juhlinut. — Meidän ja Göteborgin jälkeen on tasaista. Siellä on niin monta joukkuetta, ettei niitä kannata edes alkaa mainita. Meillä on useampi äijä, jotka pystyvät tarvittaessa paikkaamaan. Joukkuetta ei ole vielä päätetty, joten omalta osaltanikin tilanne on auki. Luulen, että meidän joukkue varmistuu vasta viikko ennen Jukolaa. Joensuussa vaativat maastot Myllärinen kuvailee, että Joensuussa suunnistetaan vaativammassa maastossa kuin Lappee-Jukolassa. Raippo-Simola oli eteläkarjalaisittain hyväkulkuista ja yllättävänkin nopeaa maastoa. — Maastopohja on raskaampi kuin täällä. Myös nousua on selvästi enemmän. Kanervikkoa, varvikkoa, suota, mäkeä, sellaista vaaramaista maastoa, se tulee olemaan sekä taidollisesti että fyysisesti raskaampi kilpailu. Mikäli Myllärinen valitaan Kooveen ykkösryhmään, suunnistaa hän nelososuuden, saman kuin viime vuonna. Vuosi sitten Myllärinen nosti osuudellaan seuransa ykköseksi repäisi samalla eron, joka kesti maaliin asti. Kunto pienessä nousussa Alkukaudella Myllärinen on kilpaillut tavallista säästeliäämmin ja kiertänyt pienempiä kisoja. — Jokainen ihminen, jolla on allergisia oireita, tietää, ettei elimistö vain ota silloin vastaan. Siksi ei ole ollut järkeä harjoitella niin älyttömästi eikä varsinkaan kilpailla niin paljon. Kisat ovat menneet ihan kohtalaisen hyvin, kunto on ollut koko ajan pienessä nousussa. Uskon, että se ehtii myös Jukolaan. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/04/Lappee-Jukolan%20sankari%20taistellut%20allergiaoireita%20vastaan%20%E2%80%93%20Jani%20Myll%C3%A4rinen%20ei%20viel%C3%A4%20tied%C3%A4%2C%20p%C3%A4%C3%A4seek%C3%B6%20h%C3%A4n%20puolustamaan%20Jukolan%20viestin%20voittoaan%20Joensuussa/2017122329081/4