Kuusi kuollut terrori-iskussa Lontoossa: auto ajoi väkijoukkoon London Bridgellä, veitsimiehet kävivät ihmisten kimppuun kadulla

Viranomaiset kertovat, että ainakin 30 ihmistä on viety sairaaloihin hoidettavaksi. Lisäksi vähemmän vakavia vammoja saaneita ihmisiä on hoidettu tapahtumapaikalla.



Poliisi sai hieman kello kymmenen jälkeen lauantai-iltana hälytyksen London Bridgelle, missä useiden silminnäkijäkertomusten mukaan auto ajoi päin jalankulkijoita. BBC kertoo, että valkoinen pakettiauto osui useisiin ihmisiin. Tapahtumahetkellä paikalla olleen BBC:n toimittajan mukaan pakettiauto ajoi sillalla ehkä noin 80 kilometrin tuntivauhtia.



Vain hieman myöhemmin poliisi hälytettiin myös läheiselle Borough Marketin torille, missä ihmiset kertoivat puukotuksista.



Uutistoimisto Reutersin haastatteleman silminnäkijän mukaan pakettiauto törmäsi sillan jälkeen johonkin, jolloin sen matka päättyi. Tämän jälkeen autosta nousi kolme miestä, joilla jokaisella oli pitkä puukko tai miekka. He iskivät ihmisiä kadulla sattumanvaraisesti. CNN:n haastatteleman silminnäkijän mukaan miehet olisivat myös tunkeutuneet ainakin yhteen läheiseen ravintolaan.



Pääministeri Theresa Mayn mukaan lauantai-illan tapahtumia tutkitaan mahdollisena terrori-iskuna. Lontoon poliisi kertoo pitävänsä tapahtumia terroritekona.

Jarno Hartikainen HS, Annamari Sipilä HS, Verna Vuoripuro HS

