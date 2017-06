Uutinen

Etelä-Saimaa: Kesä tulee - Lappeenrannan uimarannoilta käydään ottamaan vesinäytteitä ensi viikolla Vesinäytteiden ottaminen kaupungin yleisiltä uimarannoilta alkaa taas ensi viikolla. Lappeenrannassa on kahdeksan yleistä uimarantaa, joista kaupungin ympäristötoimi ottaa näytteitä säännöllisesti, sosiaali- ja terveysministeriön asetuksien mukaisesti. Myllysaaren ja Sammonlahden uimarantojen suhteen säännöllisyys tarkoittaa neljää näytettä kesässä, muiden suhteen kolmea. — Näytteet analysoidaan Sammonlahdessa. Jos vedessä on esimerkiksi suolistobakteeria, se selviää 18 tunnissa, kertoo terveystarkastaja Taina Rajala. Tarpeen tullen ympäristötoimi kiikuttaa rannalle varoituskyltin. Sellaisia tarvitaan kuitenkin vain harvoin. Vain Kivisalmen uimarannalla määrärajat ylitettiin joitakin vuosia sitten. Myös Sammonlahden uimarannalla määrissä on joskus ollut pientä nousua, mutta määrät ovat olleet vielä kaukana uimavaroituksista tai -kielloista. Kylärannoilta tarvittaessa Kyläyhteisöjen omaan käyttöön tarkoitetuilla kylärannoilla kaupunki valvoo uimaveden laatua vain tarpeen mukaan, eli silloin kun joku käyttäjä ilmoittaa jostain oudosta. Uimavesi voi esimerkiksi haista kummalta, näyttää samealta tai muuten epäilyttävältä tai aiheuttaa iho-oireita. Suomessa uimarantojen vedet puhtaita Luonnontilaiset järvet, joiden äärellä ei ole veden laatua vaarantavia tekijöitä, ovat yleensä turvallisia uimareille. Nekin voivat kuitenkin likaantua. Jos veteen pääsee norovirusta — esimerkiksi vessassakäynnin ja huonon käsienpesun jälkeen, villieläinten jätöksistä tai jätevedestä — ja uimari sattuu nielemään sitä, tuliaisina voi olla ripuli- ja oksennustauti. Yleisten uimarantojen vedet ovat Suomessa kuitenkin puhtaita. Viime kesänä tehtyjen mittausten perusteella 93 prosenttia suomalaisista uimavesistä oli joko erinomaisia tai hyviä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Tulokset selviävät Euroopan ympäristökeskuksen vuotuisesta uimavesiraportista. Lue koko uutinen:

