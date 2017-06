Uutinen

Etelä-Saimaa: Jussi Markkanen löysi lukiosta pitkäaikaisen kaveriporukan, mutta liigakarsinta meni reaalikokeen edelle Etelä-Saimaa kertoo valmistujaisviikonloppuna eri aloilla työskentelevien eteläkarjalaisten lukiotarinoita. SaiPa-maalivahti Jussi Markkasen lukioaikaa ja ylioppilaskirjoituksia rytmitti jääkiekko. Hän kertoo lukioajastaan näin: ”Kävin Imatrankosken lukion ja pääsin ylioppilaaksi 1994. Kirjoitin neljä ainetta: pitkän matematiikan, englannin, äidinkielen ja ruotsin. Olin aikeissa kirjoittaa myös reaalin, mutta pelasimme samaan aikaan SaiPan kanssa liigakarsintaa. Joka toinen päivä oli peli, joka toinen kirjoitukset, ja reaali osui pelipäivälle. Ajattelin, että kirjoitan sen myöhemmin, mutta se myöhemmin ei ole vielä tullut. Kirjoitukset menivät kyllä aika vasemmalla kädellä ja niillä tiedoilla, mitä koulussa oli oppinut. Arvosanat eivät ole jääneet vaivaamaan, mutta paremmin olisi pärjännyt, jos olisi lukenut. Olisinko saanut pari C:tä ja pari B:tä. Kaikkein tärkeintä oli kuitenkin se, että sain lukion läpi kunnialla ja aikataulussa. Silloin ei ollut urheilulukioita, vaan kävin kolmessa vuodessa tavallisen lukion ja pelasin samaan aikaan kiekkoa hyvin ammattimaisesti. Asuin Imatralla, koulun jälkeen menin bussilla Lappeenrantaan ja illalla takaisin. Täytyy kyllä sanoa, että opettajat olivat ymmärtäväisiä. Vaikka meillä oli läsnäolopakko, monen opettajan kanssa pystyi sopimaan asioista. Järjestelyt piti tietysti itse hoitaa, mutta tavallaan lukiossani oltiin aikaansa edellä. Lakitus oli koulun liikuntasalissa, ja juhlat pidettiin meillä kotona. Se oli aurinkoinen päivä ja tietysti hieno päivä myös vanhemmille, kun poika suoritti koulun. Muistan, että lähdettiin hyvin nopeasti kavereiden kanssa bilettämään Imatralle kumpaankin yökerhoon, toinen taisi siihen aikaan olla Valentino. Minulle oli selvää, että menen lukioon, mutta en ole vielä tarvinnut ylioppilastodistusta. Jatkoin lukion jälkeen jääkiekkounelmaa enkä ole vielä kasvanut isoksi, mutta se on kohta edessä. Suunnitelmia on, mutta katsotaan niitä sitten, kun on niiden aika. Tänä keväänä valmistuville en oikein osaa sanoa muuta kuin että se on hieno saavutus. Nyt sen kun jahtaamaan unelmia!” Lue koko uutinen:

