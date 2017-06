Uutinen

Etelä-Saimaa: ”Nykyään tuntuu, että juhliin mennään kutsusta tai jos ylioppilas on tosi tuttu” — Vuonna 1995 lakitetun Anna Helmisen ylioppilasjuhlissa kävi toistasataa vierasta Etelä-Saimaa kertoo valmistujaisviikonloppuna eri aloilla työskentelevien eteläkarjalaisten lukiotarinoita. Yrittäjä ja Imatran kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen sai lakin parikymmentä vuotta sitten. Hän kertoo ylioppilaskeväästään näin: ”Kävin Vuoksenniskan yhteiskoulun lukion, ja kirjoitin vuonna 1995. Se oli sitä aikaa, kun ei ollut eximiaa vaan magna ja laudatur. Yleisarvosana oli magna cum laude approbatur. Äidinkielestä tuli M, englannista ja ruotsista L ja pitkästä matematiikasta C. Lisäksi kirjoitin vapaaehtoisina ranskan ja reaalin. Olen päässyt opiskeluissa kohtuullisen helpolla, en ole joutunut pänttäämään. Olin koko lukuloman töissä perheyrityksessä, jossa työskentelen nykyäänkin. Hoidin laskutuksia, olin asiakaspalvelussa ja siivosinkin välillä, kuten pienessä firmassa tehdään. Se oli hyvää vastapainoa opiskelulle. Juhlat miulla oli ihan kotona. Vieraita kävi pitkälti yli sata, ehkä puolitoistasataa. Juhlissa kävi esimerkiksi äitini opettaja. Nykyään tuntuu, että juhliin mennään kutsusta tai jos ylioppilas on tosi tuttu, mutta siihen aikaan mentiin, kun oli tuttu nimi lehdessä. Illalla jatkettiin kavereiden kanssa paikalliseen yökerhoon, joka oli Napinkulman yläkerrassa samassa paikassa, jossa oli joskus Onnela. Ylioppilastodistuksen merkitys konkretisoitui, kun hain jatko-opintoihin. Aloitin samana syksynä Joensuussa kansantaloustieteen opinnot, ja kun sain kandin paperit, hain Lappeenrantaan opiskelemaan tuotantotalouden diplomi-insinööriksi. Todistusta tärkeämpi on kuitenkin ollut lukiosta saatu tietomäärä ja poikkileikkaus moneen asiaan. Yleistiedon osalta esimerkiksi historia on ollut tärkeä aine, ja kielitaidolle lukio loi pohjan. Käytän englantia päivittäin. Tämän kevään ylioppilaille haluan sanoa, että vaikka joskus tuntuu, että kirjoitukset eivät menneet tavoitteiden mukaan, tieto ei mene hukkaan. Siitä voi olla yllättävissä vaiheissa hyötyä. Saavutettua etappia kannattaa arvostaa.” Lue koko uutinen:

