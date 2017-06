Uutinen

Etelä-Saimaa: ”Lukio ilman tanssia ei olisi ollut miun juttu”, sanoo tanssija Sanna Salama, joka lähti Simpeleeltä Kuopioon lukioon Etelä-Saimaa kertoo valmistujaisviikonloppuna eri aloilla työskentelevien eteläkarjalaisten lukiotarinoita. Tanssija ja tanssinopettaja Sanna Salama muutti 16-vuotiaana Simpeleeltä Kuopioon tanssilukion perässä. Hän kertoo lukioajastaan näin: ”Valmistuin ylioppilaaksi Kuopion yhteiskoulun lukion tanssilinjalta 2009. Lukiosta on tosi hyviä muistoja; siellä oli lisänä taideaineet ja siksi tosi samanhenkisiä ihmisiä. Meillä oli yleensä aamulla tanssia ja iltapäivällä tavallista lukiota. Kirjoitin biologian, maantiedon, lyhyen matikan, englannin, ruotsin ja äidinkielen. Sain C:n paperit. Kirjoittaminen on aina ollut miulle haastavaa, en saa ilmaistua itseäni paperille. Olen myös kärsimätön: kirjoituksissa olin kahden ja puolen tunnin kohdalla mielestäni valmis, eikä siinä tilanteessa paikallaan oleminen sopinut miulle. Pidin ylioppilasjuhlat viikko valmistumisen jälkeen, koska serkkuni valmistui samaan aikaan. Miulla oli hippifestarit vanhempien luona Simpeleellä, jossa olen kasvanut. Juhlat kestivät kaksi päivää, ja kaikki pukeutuivat 70-luvun tyyliin. Siellä oli kasvisruokaa, koska olin silloin kasvissyöjä. Takapihalla teltassa luokkalaiseni tanssivat, ja teimme porukalla improa. Lukion jälkeen tulin Lappeenrannan tanssiopistoon työharjoitteluun. Sen jälkeen pääsin Tampereen konservatorioon opiskelemaan tanssijaksi. Taidealan jatko-opinnoissa ei juuri papereita katsota, ja olen päässyt lukion jälkeen kouluun, johon olen halunnut. Valmistuin Tampereelta 2014, ja nyt olen ollut muutaman vuoden Lappeenrannassa. Lukio ilman tanssia ei olisi ollut miun juttu. Tanssipuolella verkostoiduin esimerkiksi vierailevien opettajien ja koreografien kanssa, ja heihin on voinut ottaa myöhemmin yhteyttä. Tänä keväänä valmistuvalle sanoisin, että ole valmis tekemään töitä sen eteen, mitä haluat. Kyllä sen saavuttaa.” Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/04/%E2%80%9DLukio%20ilman%20tanssia%20ei%20olisi%20ollut%20miun%20juttu%E2%80%9D%2C%20sanoo%20tanssija%20Sanna%20Salama%2C%20joka%20l%C3%A4hti%20Simpeleelt%C3%A4%20Kuopioon%20lukioon/2017122307712/4