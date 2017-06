Uutinen

Etelä-Saimaa: Voileipäkakku tekee paluun juhlapöytiin – valmistujaisiin halutaan nyt värejä ja hyvää ruokaa Katariinan torin kulmalla olevasta keittiöstä kantautuu hurja pilkkomisen ääni ovelle asti. Linnoituksen pitopalvelun Tuija Kiiveri kertoo, että he toimittavat juhlatarjoiluja noin kymmeniin valmistujaisiin. — Tässä on nyt kolmen viikon työputki ilman vapaita. Töitä on ihan riittävästi, kertoo kaksi vuotta yrittäjänä toiminut Kiiveri. Sekä Kiiveri että Myllärin Kulman pitopalvelun keittiömestari Ulla Liukkonen valmistavat täytekakkujen lisäksi vaikuttavat määrät voileipäkakkuja. Ne ovatkin Liukkosen mukaan tekemässä vahvaa paluuta. Niiden sisältö on vanha tuttu liha tai kala, mutta kakkujen ulkonäkö on nykyään trendikkään runsas. Liukkonen on Suomen Keittiömestareiden puheenjohtaja. — Ruoan halutaan olevan hyvää, trendikästä, kasvispitoista ja kauniisti esillä. Raskasta ruokaa ei haluta. Paljon on myös värien kanssa leikkimistä, esimerkiksi suklaakakun päälle halutaan sinisiä orvokkeja. Kiirettä pitää myös kampaamoissa. Meikkaaja ja parturi-kampaaja Mirva Pekari kampaamo Sariannasta kertoo, että heidän koko viikkonsa on täynnä juhliin valmistautuvia asiakkaita. Valmistuvien nuorten lisäksi kampaamoa työllistävät juhlavieraat. — Miehet haluavat siistimistä ja naiset väriä hiuksiinsa. Myös ripsiä, kulmia ja kynsiä laitatetaan paljon, Pekari sanoo.. Tämän kevään kampaukset noudattavat edellisiltä vuosilta tuttua muotia: naiset haluavat lettejä sekä löysiä nutturoita rennoilla kiharoilla. Väreistä suosittuja ovat nyt vaalea kupari ja pastelliset pinkki ja persikka. Kukkakaupoista ostetaan valmistujaisiin eniten yksittäisiä ruusuja. Eevan Kukan yrittäjä Eeva Tilander kertoo, että valmistujaiset ovat heidän liikkeelleen vasta kolmanneksi suurin sesonki äitienpäivän ja joulun jälkeen. Kukkakauppa Tolvasen yrittäjä Minna Tolvanen kertoo, että tämän kevään erikoisuus on suklaaruusu. — Se tuoksuu suklaalta, mutta ei kuitenkaan ole syötävä. Neuvoja juhlien järjestämiseen on saanut esimerkiksi Martoilta. Kotitalousneuvoja Riitta Sutinen Etelä-Karjalan marttapiiristä kertoo, että juhlat ovat olleet järjestön teema koko vuoden. — Meillä on erilaisia juhlakursseja. Suosittuja olivat esimerkiksi tapakulttuuri- ja voileipäkakkukurssit. Marttayhdistykset ovat myös vuokranneet juhliin astioita. Lue koko uutinen:

