Etelä-Saimaa: Taidemuseo toi Karjalan hetkeksi takaisin Koli ja Imatrankoski sijaitsevat vierekkäin Lappeenrannan taidemuseon maantieteessä. Karjalan kasvot -näyttelyn ikonisimpia teoksia ovat Eero Järnefeltin ja Väinö Hämäläisen maalaukset, joissa hongat värjäytyvät auringon kullalla ja Pielinen välkkyy. — Väinö Hämäläinen on jäänyt Järnefeltin ja Pekka Halosen varjoon, taidemuseon amanuenssi Mikko Pirinen huomauttaa. Sekä Hämäläinen että Halonen ikuistivat myös Sortavalan Myllykylää. He menivät naimisiin paikallisten siskosten kanssa, ja näyttelyssäkin langosten maalaukset ovat rinta rinnan — niin kuin taiteilijat lienevät olleet teoksiaan luonnostellessaan. Imatran koskea hahmotteli tauluksi jo 1850-luvulla Pehr Kruskopf. Aikajänne Kruskopfista Sinikka Kurkisen samanaiheiseen abstraktiin maalaukseen on yli sata vuotta ja tyylien ero melkoinen. Lappeenranta näkyy parissa vanhassa teoksessa. Viipuri-kuvia on näytteillä useita, muun muassa Juho Rissasen ekspressiivinen maalaus Viipurin satamasta. Mikko Pirinen ounastelee, ettei kyseinen teos ole ehkä ollut missään esillä aiemmin. Maisemien lisäksi näyttelyssä nähdään ihmisiä karjalaisessa maisemassa. Tunnetuimpia lienee Akseli Gallen-Kallelan karjalaisnainen ja Albert Edelfeltin maalaus Elli Jäppisestä lieden ääressä. Karjalan kasvoja kuvataan paitsi historiallisten teosten myös muutaman nykytaideteoksen kautta. Karjalaisuus ymmärretään näyttelyssä laveammaksi kuin pelkkä maantieteellinen alue. Se on myös karjalaisia ihmisiä ja karjalaista kulttuuria. Raakel Kuukan videoinstallaatiossa Irjan kertomus taiteilijan täti kertoo evakkotaipaleestaan. Taiteilija itsekin näkyy videolla matkoillaan rajantakaiseen Karjalaan. Ritva Kovalaisen ja Sanni Sepon ilmakuvasarja kertoo aivan omanlaistaan tarinaa, samoin lappeenrantalaislähtöisen Eeva-Mari Haikalan valokuva, jossa taiteilija istuu vanhassa kiikkustuolissa kamarin hämärässä. Karjalan kasvot -kesänäyttely koostuu sekä lainatuista että Lappeenrannan taidemuseon omien kokoelmien teoksista. Teoksia on lainattu Ateneumista sekä Hämeenlinnan, Joensuun, Kuopion ja Lahden taidemuseosta sekä Mäntän Serlachius-museoilta. Karjalan kasvot -näyttely 3.6.—10.9. Lappeenrannan taidemuseo. Lue koko uutinen:

