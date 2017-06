Uutinen

Etelä-Saimaa: Saimaan kanavaan hypännyttä ihmistä etsitään vedestä — pintapelastajat ja sukeltajat paikalla Mahdollisesti Saimaan kanavaan hypännyttä ihmistä etsitään vedestä Lappeenrannassa. Ohikulkija oli tehnyt ilmoituksen hätäkeskukseen lauantaiaamuna klo 7.05. Etsintäpaikka on Mälkiän sulusta hieman kaupunkiin päin. Paikalla on pelastuslaitoksen vene, pintapelastajia sekä sukeltajia. Tilannetta seurataan ja tietoa päivitetään, kun jotain uutta kerrottavaa on. Lue koko uutinen:

