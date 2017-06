Uutinen

Etelä-Saimaa: Olisihan se kiva Rohkeimman tulkinnan maakunta-areenan ja Ikean koplauksesta on tehnyt maakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Jukka Kopra (kok.). Esiselvityksen ohjausryhmässä ollut Kopra tulkitsee, että Ikea on valmis osallistumaan myös taloudellisesti (E-S 25.4.2017). Itse tulkitsen varovaisemmin. Tuskin osallistuu, ainakaan muuhun kuin oman pytinkinsä rahoitukseen. Yleensä on niin, että kun kysytään, olisiko jollekin uudelle kivalle mielestäsi tarvetta ja oletko hommassa mukana, vastaus on kyllä. Jos tehdään jatkokysymys, paljonko lupaat laittaa omaa rahaa tämän kivan saamiseen, into tavallisesti hiipuu. Kyllähän kunnon monitoimihalli olisi kiva. Ja voisihan se olla tulevan Ikean kyljessä. Mutta ei mielellään minun rahoillani. Lue koko uutinen:

