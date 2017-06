Uutinen

Etelä-Saimaa: Kunnat eivät halua maakunta-areenan maksumiehiksi Maakunta-areenan esiselvityksessä on esimerkkilaskelma 22 miljoonan euron areenasta, jota varten perustettaisiin kiinteistöyhtiö 15,5 miljoonan euron osakepääomalla. Lappeenranta laittaisi osakkeisiin 10,25 miljoonaa ja seutukunnan muut kunnat 2,25 miljoonaa euroa. Yrityksiltä ja yksityisiltä odotetaan kolmea miljoonaa. Loput miljoonat saataisiin tuista ja lainasta. Investoinnin päälle tulisivat lähes miljoonaluokan käyttökulut vuodessa. Maakuntajohtaja Matti Viialainen ehdottaa tarkempaa suunnittelua ja kustannuslaskentaa Ikea-idean pohjalta. Lappeenrannan kaupunginjohtja Kimmo Jarva sanoo, että areenan rakentaminen näyttää kaupungin näkökulmasta rahoituksellisesti täysin epärealistiselta, olipa paikka mikä hyvänsä. Imatran kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen (kok.) ehdottaa rahoituksen etsimistä kuntien ulkopuolelta. — Imatran kaupungilla ei ole halukkuutta olla mukana rahoittamassa maakuntahallia. Helminen ei torppaa itse areenaa. Myös moni kunnanjohtaja pitää areenaa tervetulleena ja jopa tarpeellisena, kunhan siihen ei tarvitse laittaa oman kunnan rahoja. Parikkalan Vesa Huuskonen sanoo, ettei usko Parikkalan päättäjien lämpenevän ajatukselle. Ruokolahden Antti Pätilä arvelee, ettei kunnalla ole kovinkaan suurta intoa areenan rahoittajaksi. Rautjärven Harri Anttila linjaa, että Rautjärven kunnalla ei ole intressiä eikä taloudellisia mahdollisuuksia rahoittaa Lappeenrantaan sijoittuvaa maakunta-areenaa. Lemin Jussi Stoor vastaa, että sinänsä ei vastusteta areenaa mutta kunnalla ei ole halukkuutta rahoittaa kunnan rahoilla sen enempää investointia kuin käyttökulujakaan. Savitaipaleen Kimmo Kainulainen pitää Ikea-ehdotusta mielenkiintoisena. Hän ei kuitenkaan usko, että kunnan päätöksentekijät olisivat valmiita sijoittamaan hankkeeseen ainakaan merkittäviä summia. Taipalsaaren Jari Willman on ehkä myönteisin areenalle. Rahaa hänkään ei lupaa, mutta sanoo, että pohditaan kunnolla ja kaikessa rauhassa, koska tarvetta areenalle on. Luumäen Anne Ukkonen ei halunnut kommentoida keskeneräistä asiaa. Lue koko uutinen:

