Etelä-Saimaa: Koulunkäynti 120-vuotiaassa Mustolan koulussa loppui suvivirteen ja jatkuu syksyllä Pontuksen koulussa Lappeenrannan Mustolan koulun kevätjuhlassa oli sekä haikeutta että uuden odotusta. Lauantaiaamuna järjestetty kevätjuhla oli 120 vuotta toimineen koulun viimeinen. Koulunkäynti jatkuu syksyllä uudessa Pontuksen koulussa. Sinne siirtyvät myös Kanavansuun, Muukonniemen ja Partalan koulun oppilaat ja opettajat. Mustolasta Pontukselle siirtyvät 1—5-luokkalaiset sekä esikoululaiset ja päiväkotilapset. Kuudesluokkalaiset siirtyvät Lauritsalan yläkouluun. Koulumatka pitenee Koululaisten vanhemmat osallistuivat kevätjuhlaan ristiriitaisin tuntein. Fröjdlundin—Nokelaisen perheessä on kolme poikaa: kolmannen luokan päättänyt Eeti, esikouluun menevä Aake ja päiväkoti-ikäinen Altti. Eeti Fröjdlund kertoo viihtyneensä Mustolan koulussa, mutta sanoo menevänsä mielellään myös Pontuksen kouluun. Perheenisä Mikko Fröjdlund kertoo, että tunnelma Mustolan koulun viimeisenä päivänä on vähän haikea. — Olisin tykännyt, että lapset olisivat saaneet käydä pienemmässä koulussa, jonne matkaa on kotoa vain 500 metriä. Nyt matka pitenee. Perheenäiti Jenni Nokelainen on pitänyt Mustolan koulun ilmapiiriä hyvänä ja paikkaa viihtyisänä. Toisaalta Pontuksen koulussa on tarjolla uudet ja ajanmukaiset tilat. Suurin osa oli tuttuja Mustolan koulun pienuus oli Nokelaisen mukaan kuitenkin kiistaton etu. — Monet vanhemmat tuntee ulkonäöltä. Kun melkein kaikki ovat tuttuja keskenään, se vähentää riitoja ja kahnauksia lasten välillä. Nokelainen kertoo saaneensa paljon tietoa uudesta koulusta, mutta sitä ei ole vielä päästy katsomaan. Tilaisuus tutustumiseen tarjoutuu ennen koulutyön alkua. Pontuksen koululla on avoimet ovet 9. elokuuta kello 13—15. 120-vuotisjuhla ulkoilmassa ja lumisateessa Apulaisrehtori Minna Hiltunen arvioi, että uuden koulun odotus vie oppilaiden tunnelmissa voiton vanhan koulun sulkemisesta. Kevätjuhlasta oli Hiltusen mukaan kaavailtu melko vaatimatonta, mutta siitä tuli mitat täyttävä juhla ohjelmanumeroineen ja palkitsemiseen. Tuoreessa muistissa oli 11. toukokuuta järjestetty Mustolan koulun 120-vuotisjuhla etenkin, kun ulkoilmajuhlaa sävytti lumisade. Juhla oli huomattavasti suurempi kuin kevätjuhla. Koulu täytti 120 vuotta lokakuussa. Vuonna 1896 perustettu Mustolan koulu oli Lappeenrannan toiseksi vanhin koulu. Taikinamäen koulu perustettiin vuonna 1878. Rehtori esiintyi videolla Mustolan koulu on kuulunut hallinnollisesti pari vuotta Pontuksen koulun alaisuuteen. Pontuksen koulun rehtori Katri Kurronen osallistui kevätjuhlaan uuden koulun rakennustyömaalla kuvatun videon välityksellä. Syynä tähän oli se, että hän ei pystynyt olemaan yhtäaikaa neljän koulun kevätjuhlassa. Uudessa koulussa tehdään parhaillaan pihatöitä. Mustolan koulussa oli menneenä lukuvuonna 96 oppilasta, jotka tulivat Mustolan lisäksi Mälkiältä, Saikkolasta, Mentulasta, Rasalasta, Lasolasta sekä Nuijamaan suunnasta. Raja Mustolan ja Nuijamaan koulupiirien välillä on ollut liukuva. Lue koko uutinen:

