Uutinen

Etelä-Saimaa: KHL-seura Nižnekamsk valitsi Imatran leiripaikakseen, jäähallin kesäkaudessa jälleen säpinää Imatran vilkas urheilukesä ilmenee myös jäähallin viime vuotta täydempänä varauskalenterina. Hallin kesäkauden nimekkäin vieras on Venäjän KHL-liigan Neftehimik Nižnekamsk, jonka riveihin hiljattain siirtyi myös SaiPasta tuttu maalitykki Chad Rau. Joukkue hikoilee Imatralla heinäkuussa. Lisäksi Imatralle tulee kiinalaisen KHL-seuran Kunlun Red Starin nuorten joukkue, joka leireilee Ukonniemessä kaksi viikkoa elokuun alussa ja pelaa harjoitusottelun SaiPan nuoria vastaan Lappeenrannan Kisapuiston jäähallissa 9. elokuuta. Kaupungin tilojen ja tapahtumien markkinoinnista on vuoden alusta alkaen vastannut Imatra Base Camp. — Jäähallin varaustilanne on hyvä. Kokonaisuutena jäähallin kesä näyttää tosi hyvältä. Suunta on yleisestikin positiivinen monessa suhteessa, joten ehkä tämä heijastuu siitäkin, Imatra Base Campin toimitusjohtaja Jukka Aallikko toteaa. Imatra täyttää KHL-tason treenivaatimukset Nižnekamskin leirin järjestelyjen taustalla on helsinkiläinen pitkän linjan jääkiekkomies Rauno Arppe ja hänen yrityksensä Artoriks. Arppe on tuottanut muun muassa venäläisten joukkueiden Suomen-harjoitusleirejä jo vuosikausien ajan. — Toki KHL-seurat elävät omaa elämäänsä verrattuna yleisiin taloudellisiin trendeihin. KHL-seurat toimittavat leiripaikoilleen listan asioista, joita he tarvitsevat. Kesällä 2014 Imatralla treenasi Ak Bars Kazan, jonka toimittama lista oli hallimestari Timo Kauhasen mukaan varsin pitkä. — Listalla on esimerkiksi se, mitä voimalaitteita kuntosalilla pitää olla. Joskus he haluavat käyttöönsä myös ulkokentän, tai sadetta varten sisäkentän, joskus tennishallin. Asiat laitetaan Imatralla kuntoon etukäteen yhteistyössä leiriä KHL-seuralle organisoivan konsultin kanssa. Kauhasen mukaan Imatralla kaikki on sujunut aina hyvin. — Meillä on tässä kaikki lähellä. Siitähän ne ovat hyviä asiakkaita, että maksavat kaiken, minkä haluavat. Siitä ei jää epäselvää. Lisätuloja jäähallille Imatran uusi jäähalli valmistui vuonna 2011. Sen tuloja on pyritty kartuttamaan myymällä jääaikaa kesäkaudella mahdollisimman paljon ulkopaikkakuntalaisille, joille vuorot maksavat enemmän kuin paikallisille. Leireilijät jättävät seudulle euroja muutenkin esimerkiksi majoituksen vuoksi, mikä tukee Imatran kaupungin strategiaa kehittää urheilumatkailuun liittyvää elinkeinotoimintaa. — Saamme tästä kesästä hyviä referenssejä jatkoa ajatellen. Alamme tietysti tehdä työtä jo ensi kesää varten, Aallikko toteaa. Pietarista paljon nuoria leireilijöitä Imatran jäähalli avautui torstaina käyttöön lyhyen tauon jälkeen. Samalla oman neljän viikon harjoitusleirinsä aloitti pietarilainen jääkiekkokoulu. Sen seuraksi saapuu lauantaina Pietarista taitoluisteluseura, joka on varannut hallista kaksi neljän viikon jääleiriä: ensimmäisen kesäkuun alkuun, jälkimmäisen heinäkuun puolivälistä eteenpäin. — Meillä on neljä-viisi ryhmää, jotka ovat jokakesäisiä vakiokävijöitä. Esimerkiksi Olympic school on pietarilainen taitoluisteluryhmä, joka tuli tänne jo hallin ensimmäisenä vuonna. He käyvät aina myös jouluisin, hallimestari Timo Kauhanen kertoo. Myöhemmin Imatran jäähallin kesää värittävät muun muassa Pietarin SKA:n nuorten joukkue, kaksi muutakin pietarilaista taitoluisteluseuraa, Imatran Ketterän kasvatin Jussi Markkasen maalivahtileiri, Jääkiekkoliiton Family-leiri ja vantaalaisen Capital Area Phoenix -liikuntaseuran leiri. — SKA:n ja kiinalaisen Kunlunin kaksikymppisten leirit menevät muutaman päivän päällekkäin. En tiedä, pelaavatko he keskenään harjoitusottelun. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/03/KHL-seura%20Ni%C5%BEnekamsk%20valitsi%20Imatran%20leiripaikakseen%2C%20j%C3%A4%C3%A4hallin%20kes%C3%A4kaudessa%20j%C3%A4lleen%20s%C3%A4pin%C3%A4%C3%A4/2017122327069/4