Etelä-Saimaa: Imatran rehtorivalinnat poikivat adressin, allekirjoittaneet asettuvat tukemaan OAJ:n oikaisuvaatimusta Imatran rehtorivalinnoissa sivuutettujen Ari Leinon ja Saila Heikkisen puolesta on perustettu verkkoadressi. Koululaisten vanhemmat vaativat Opettajien ammattijärjestön OAJ:n oikaisuvaatimuksen mukaisesti Imatran koulukeskusrehtorien valintapäätöksen kumoamista Leinon ja Heikkisen sivuuttamisen osalta. OAJ:n Imatran paikallisyhdistyksen jättämää oikaisuvaatimusta käsitellään Imatran kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina. OAJ:n mukaan Linnalan rehtorina toimivalla Leinolla ja Masikkalan yläkoulun rehtorina toimivalla Heikkisellä on oikeus tulla nimitetyksi vastaavaan tehtävään myös uudessa organisaatiossa. Lauantaiaamuna julkaistun adressin on perustanut imatralainen Katariina Terävä. Allekirjoituksia adressiin oli kertynyt iltaan mennessä 18. Terävän mukaan adressin takana on joukko koululaisten vanhempia. — Mietin aluksi kannattaisiko asiaa lähteä usuttamaan ihmisille paperi kourassa, mutta netissä julkaistuna seliteviesti on ainakin kaikille sama. Tavoitteena on, että listaan tulee kolminumeroinen määrä allekirjoituksia. Adressi luovutetaan Imatran kaupunginhallitukselle maanantaina. Asia on Terävälle tärkeä, sillä hänen kolme lastaan käy Linnalan koulua. OAJ perusteli oikaisuvaatimustaan muun muassa sillä, ettei nimityksissä ole sen mukaan huomioitu virkojen nimitysperusteita ja kelpoisuusehtoja. — Tunnen niin Ari Leinon kuin Saila Heikkisen menettelytavat hyvin, enkä voi käsittää, miten joku voi ohittaa heidät vajailla meriiteillä ja kouluttautua jälkikäteen, Terävä puhisee. Terävä kertoo aistineensa jo torstain kevätjuhlassa, että viimeistä sanaa rehtorivalinnoissa ei välttämättä sittenkään ole sanottu. Hän kertoo koko kevätjuhlaväen taputtaneen Ari Leinolle seisaaltaan. Lue koko uutinen:

