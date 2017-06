Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran Valtionhotellin edustalle tulee Lions-klubien juhlakivi, paljastustilaisuutta vietetään huomenna Imatran Lions-klubit paljastavat huomenna sunnuntaina juhlakiven Suomen itsenäisyyden ja kansainvälisen Lions-toiminnan 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Juhlakivi sijoitetaan Imatran Valtionhotellin pääsisäänkäynnin oikealle puolelle. Kartiomuotoinen kivi on Ylämaan luonnonkiveä. Juhlatilaisuus alkaa kello 11. Tilaisuudessa juhlapuheen pitää kaupunginjohtaja Pertti Lintunen. Muistosanat esittää lion Matti Tuomisto ja juhlakiven paljastavat pitkäaikaiset leijonaveljet Jaakko Laaksonen ja Pekka Pekonen. Tilaisuuden musiikista vastaa Imatran seurakunnan vaskikvintetti sekä Vuoksen Mieslaulajat. Paikalle on kutsuttu Imatran Inkerit sekä Imatran kaupunginhallituksen- ja valtuuston puheenjohtajistot. Juhlakiven hankinta on toinen Imatran Lions-klubien Suomen itsenäisyyden ja kansainvälisen Lions-toiminnan 100-vuotisjuhlavuoden yhteishanke. Tammikuussa klubit järjestivät Kulttuurikeskus Virrassa Punainen sulka -keräyksenä Yhdessä nuorten hyväksi -konsertin, joka oli osa Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumia Imatralla. Juhlakivihanketta klubit ovat toteuttamassa idean isän Timo Kaupin johdolla. Imatralla toimii nykyisin neljä Lions-klubia: LC Imatra, LC Imatra/Vuoksi, LC Imatra/Tainio ja LC Imatra/Sinisiipi. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/03/Imatran%20Valtionhotellin%20edustalle%20tulee%20Lions-klubien%20juhlakivi%2C%20paljastustilaisuutta%20vietet%C3%A4%C3%A4n%20huomenna/2017522329637/4