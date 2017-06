Uutinen

Etelä-Saimaa: Ikean tontti tai Kisapuisto, sama se, kun ei ole rahaa Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva ei lämpene maakuntajohtaja Matti Viialaisen Ikea- kortille maakunta-areenan paikkaa mietittäessä. Viialainen on ehdottanut, että kannattaa selvittää areenan rakentaminen Ikean yhteyteen Mustolaan. Jarvan mielestä monitoimiareenassa oleellista ei ole sijainnin pohtiminen vaan sen rahoituksen mahdottomuus. Ikean tontti nousi ykkösvaihtoehdoksi Viialaisen teettämässä esiselvityksessä, jossa vertailtiin mahdollisia areenan paikkoja. Kakkonen oli Lappeenrannan Kisapuisto. Lahtelaisen arkkitehtitoimisto Arkviirin tekemä esiselvitys päätyi siihen, että areenan sijaintikunta on joka tapauksessa Lappeenranta. Esiselvitys omin päin Hintalappu areenalle on 20—55 miljoonaa euroa valittavasta vaihtoehdosta riippuen. Kalleimmassa vaihtoehdossa on mukana myös uusi jäähalli. Mitään päätöksiä tai linjauksia areenasta ei ole tehty vaan kaikki on vielä toiveilun tasolla. Viialainen laaditutti esiselvityksenkin vastoin kuntien näkemystä. Jarva kertoo, että areena oli esillä kuntajohtajakokouksessa eivätkä kuntajohtajat pitäneet sitä realistisena nimenomaan rahoituksen kannalta. — Maakuntaliitto lähti kuitenkin selvittämään sitä. Liitto voi tietenkin selvitellä asioita, mutta eihän se areenan suhteen ole missään rahoitusvastuussa. Areenan pääasialliseksi maksumieheksi joutuisivat maakunnan kunnat, ja suurin maksaja olisi sen sijaintikunta Lappeenranta. Jarva sanoo, että rahaa areenaan ei ole. — Enkä ole kuullut, että yksikään muu kunta olisi valmis maksamaan areenasta, joka on Lappeenrannassa. Ikealla tiedetään areena-ideasta Esiselvityksen aikana maakuntaliitto järjesti nettikyselyn monitoimiareenan tarpeesta, mahdollisesta käytöstä ja sijainnista. Kahden kuukauden aikana kyselyyn tuli 426 vastausta. Arkviiri haastatteli eri käyttäjä- ja intressiryhmiä. Haastatellut ja kyselyyn vastanneet pitivät areenaa tarpeellisena. Juuri kukaan ei vastustanut sitä. Parhaaksi monitoimiareenan sijaintipaikaksi esiselvityksessä valikoitui Ikean tontti. Arkviiri arvioi, että Ikean tontin sijainti ja kaavailtu palvelukokonaisuus on vetovoimainen matkailua ajatellen ja tontille voisi rakentaa myös jalkapallohallin. Arkviirin mukaan Ikea on ilmaissut kiinnostuksensa areenan saamiseen tavaratalonsa ja kaavaillun kauppakeskuksen yhteyteen. Ikean viestinnästä kerrottiin Etelä-Saimaalle, että he ovat tietoisia areenahankkeesta ja yhteistyötoiveesta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/03/Ikean%20tontti%20tai%20Kisapuisto%2C%20sama%20se%2C%20kun%20ei%20ole%20rahaa/2017122308792/4