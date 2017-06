Uutinen

Etelä-Saimaa: Gaudeamus Igitur ja Suvivirsi — tänään lauletaan! Lappeenrantalainen Eija Huovinen laulaa tänään Gaudeamus Igituria Kimpisen lukiossa. — Melkein 50 vuotta siinä meni, mutta tässä tämä nyt on. Kun on odottanut jotain todella kauan, ja sitten sen viimein saa, niin ei sitä meinaa uskoa. Huovinen kävi Lappeenrannan tyttölyseota vuosina 1959—1968. Samana vuonna, kun tyttölyseo muuttui yhteislyseoksi, hän päätti jättää opinnot kesken. Elämä vei sinne ja tänne, kunnes Huovinen palasi Lappeenrantaan eläkepäivikseen. Kränkkäävä polvi vei naisen leikkaukseen ja uhkasi viedä myös sohvan pohjalle. Samaan aikaan lukioita oli yhdistetty, ja aivan naapuriin oli tullut iltalukio. — Aloin lenkkeilemään, ja tuntui kuin siinä olisi ajatuskin kirkastunut. Tähän asuntoon muutettuani jaksoin melkein vuoden katsella ikkunasta Kimpisen syyttäviä silmiä. Ihan kuin rakennus olisi sanonut, että mitä sinulta jäikään silloin aikanaan tekemättä. Lukiosta valmistuminen herkistää Huovinen päätti ryhtyä lukiolaiseksi. — Ilmoittautumispäivänä pelotti todella paljon. Eräs ystävä rohkaisi, että olet tervejärkinen, aikuinen ihminen, totta kai sinä siellä pärjäät. Opinnot olivat rankkoja, sitä ei voi kieltää. — Päätin, että minähän käyn tämän loppuun, vaikka siinä menisi koko se aika kuin henki vain pihisee. Valkolakin Huovinen opiskeli vanhempiensa muistoksi ja itsensä takia, jottei aiempi kesken jättäminen enää vaivaisi. Mutta matkan varrella jokin oli muuttunut. Tyttölyseon erotodistuksessa hänen ruotsinsa oli nelonen, nyt yhdeksikkö. — En haikaile jatko-opintoihin, mutta ranskan lukemista voisin jatkaa. Kielten opiskelu pitää aivot paljon paremmin virkeinä kuin sanaristikot. Peruskoulun päättyminen ei nostata suuria tunteita Peruskoulunsa päättävä Moona Putkonen laulaa tänään Suvivirttä Lauritsalassa, viimeistä kertaa. Hän päättää peruskoulunsa. Yhdeksännen päättyminen hajottaa tutun luokan eri puolille kaupunkia — mutta silti peruskoulun loppuminen ei tunnu kovinkaan kummoiselta asialta. — Olen jo pitkään odottanut lukioon pääsemistä. Peruskoulussa ei ollut kovin vaikeita aineita. Pidän paljon kielistä, mutta aion lukiossa aion lukea myös pitkää matematiikkaa. Tänään on luvassa on melko nopea kevätjuhla, muutaman koulukaverin puheella ja nuorempien koululaisten näytelmällä höystettynä. — Sen jälkeen meillä on tarkoituksena pitää piknik kavereiden kanssa. Mutta ehkä se on pidettävä tässä terassilla, kun on ulkona on niin kylmä. Lukio antaa aikaa miettiä Kevätjuhlan jälkeen Putkonen lomailee hetken, mutta vain hetken. Kesäkuun puolivälistä koulujen alkamiseen asti hänet löytää Lappeenrannan kauppatorilta myymässä marjoja ja vihanneksia. Syksystä lähtien koulumatka pitenee. — Aloitan lyseon lukiossa. Vanhemmat siskoni ovat käyneet lukion Kimpisessä, ja he kyllä sanoivat että mitä sinä sinne nörttikouluun menet. Lyseo on kuitenkin ehkä enemmän minun tyyliseni paikka, Putkonen miettii. — En vielä tiedä, mitä haluaisin tehdä lukion jälkeen. Siksi lukio onkin hyvä vaihtoehto, saa vähän lisää miettimisaikaa. Lue koko uutinen:

