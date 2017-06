Uutinen

Etelä-Saimaa: Avoimet ovet Karjalan ilmailumuseolla sunnuntaina — museon muistomerkkikone paljastetaan Karjalan ilmailumuseolla on avoimet ovet sunnuntaina 4. kesäkuuta. Päivän kohokohta on Gnat-muistomerkkikoneen paljastus museon pihalla, Kimmo Marttinen Kaakkois-Suomen Ilmailumuseoyhdistyksestä kertoo tiedotteessa. Tapahtuma alkaa kello 10 lipunnostolla ja sen jälkeen on muistomerkkikoneen paljastus. Tiedotteen mukaan kone on eräänlainen tienviitta museolle ja se seisoo näkyvällä paikalla pihalla Lentokentäntie 37:ssä. Museon avoimet ovet ovat kello 10—15. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/03/Avoimet%20ovet%20Karjalan%20ilmailumuseolla%20sunnuntaina%20%E2%80%94%20museon%20muistomerkkikone%20paljastetaan/20171404/4