Etelä-Saimaa: Voltti tuo Lappeenrantaan ensi viikolla 1100 nuorta taideharrastajaa – kansantanssijoiden Kalenat, teatteriharrastajien Valokeila ja sirkusharrastajien Nurtsi yhdistettiin yhdeksi tapahtumaksi Lastenkulttuurin suurtapahtuma Voltti tuo Lappeenrantaan ensi viikolla yli 1 000 nuorta sirkuksen, kansantanssin ja teatterin harrastajaa. Kyse on ainutkertaisesta yhteistyöstä, jossa Suomen nuorisoseurat, Harrastajateatteriliitto ja Nuorisosirkusliitto yhdistävät voimansa. Nuorisosirkusfestivaali Nurtsi, kansantanssitapahtuma Kalenat ja lasten teatteritapahtuma Valokeila sulautuvat yhdeksi, nelipäiväiseksi tapahtumaksi. — Päätimme, että Suomen juhlavuoden kunniaksi eri aloilla harrastavat nuoret pyrittäisiin tuomaan yhteen, Voltin tiedottaja Maarit Saarelainen kertoo. Yleisölle paljon nähtävää Tapahtuma elävöittää Lappeenrannan katukuvaa, sillä suurelle yleisölle on tarjolla runsaasti esityksiä. Voltin ohjelmaa esitetään 11 eri paikassa. Tapahtuman avajaiset, päättäjäiset ja muun muassa kansantanssin iso pääjuhla järjestetään Lappeenrannan urheilutalolla. Pääjuhlan Superseikkailu-esityksessä lavalla nähdään yhdessä 700 esiintyjää. Kaupunginteatterin näyttämöllä ja Lappeenranta-salissa nähdään kolmen päivän aikana laaja sirkuskatselmus, joka sisältää kymmeniä esityksiä sirkuskouluilta eri puolilta Suomea. Ilmaisesityksiin voi törmätä muun muassa Isossa-Kristiinassa, Marian aukiolla ja Satamatorilla. — Laskujeni mukaan suurelle yleisölle on tarjolla 2 595 minuuttia ohjelmaa, Maarit Saarelainen nauraa. Kaupunkilaiset voivat päästä tapahtuman tunnelmaan mukaan esimerkiksi heti torstaina, kun Voltin avajaisparaati lähtee Marian aukiolta Ison-Kristiinan kautta Urheilutalolle. Avajaisissa on mahdollisuus nähdä, miten korkeatasoista nykysirkusta Suomessa osataan nykyisin tehdä. Something-esitys on sirkuksen ammattiopiskelijoiden taidonnäyte. Tapahtuman osanottajille on lisäksi tarjolla lähes 20 erilaista sirkuksen, teatterin ja tanssin työpajaa. Esimerkiksi tanssipajat eivät keskity pelkästään kansantanssiin, vaan tarjolla on muun muassa streetdancea ja capoeiraa. — Sen lisäksi että nuoret voivat kehittää omaa osaamistaan, pajojen tavoitteena on herättää kipinä uusien taitojen opetteluun. Lue koko uutinen:

