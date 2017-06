Uutinen

Etelä-Saimaa: Vienti vetää, venäläisiä turisteja, työllisyys kasvaa, kalliskin menee kaupaksi — nousun merkkejä näkyvissä Etelä-Karjalassa Suomi nousi viisi sijaa Institute for Management Developmentin (IMD) tuoreessa kilpailukykyvertailussa: nyt Suomi löytyy sijalta 15. Listan kärjessä on Hong Kong. Yhteensä listalla on 63 maata. Suomen edellä on Pohjoismaista Tanska (7.), Ruotsi (9.) ja Norja (11.), mutta Suomi jätti taakseen Islannin, joka peri Suomen paikan edellisellä listalla: 20. Suomi on sijoittunut listalla parhaiten vuosina 1997—2003, jolloin Suomi oli aivan kärjessä. Sijoitukset vaihtelivat 2.—5. välillä. Suomen huonoin sijoitus IMD:n listalla oli 1990-luvun lamassa. Tuolloin Suomi oli 25. Taloudellisesti kehnommat ajat alkavat olla Etelä-Karjalassakin ohi. Kysyimme eri alojen ihmisiltä, minkälaisia taloudellisen kasvun merkkejä he näkevät ympäristössään. Kertaostos kasvanut Aallonpohja on nyt nähty, ja selkeästi ollaan menossa ylöspäin. Lamasta toitottaminen teki kuluttajat varovaisiksi. Nekin ihmiset, joilla olisi ollut varaa, panttasivat ostoissaan. Mutta nyt puheet nousukaudesta on tehnyt sen, että uskalletaan taas kuluttaa. Ihmisten kertaostokset ovat kasvaneet isommiksi, ja jonkin verran menee myös laadukkaampia, kalliimpia tavaroita. Etelä-Karjalalle tärkeät venäläiset ovat myös osittain palanneet. Tämä vuosi alkoi jo suotuisammin, ja kehitys on jatkunut samanlaisena. Reijo Tervo, Lappeenrannan Citymarketin kauppias Kilpailukyky kunnossa Teolliset investoinnit, biotalous etunenässä, ovat lähteneet uudelleen liikkeelle. Telakkateollisuus saa jatkuvasti uusia tilauksia, ja siellä työllisyys kasvaa. Teolliset investoinnit ovat merkki siitä, että Suomen kilpailukyky on pahoista puheista huolimatta mallillaan. Kiinalaiset ovat innostuneet sijoittamaan Suomeen sekä uusiutuvaan energiaan että matkailuun. Venäläiset matkailijat ovat tulleet takaisin. Ruplan kurssin pysyminen vakaana luo luottamusta ja auttaa niin matkailua kuin kauppaa Suomessa. Jukka Kärnä, SAK:n elinkeinopoliittinen asiantuntija ICT-alalla työvoimapula Teollisuuden tilauskirjat ja investoinnit ovat kasvussa samoin matkailun varaukset, missä näkyy Venäjän vaikutus. ICT-palveluissa on kova työvoimapula, ja rekrytoinneissa on kaiken kaikkiaan kova buumi. Meidän PK-barometrin suhdanneodotukset ovat olleet positiivisia jo 2016 syksystä lähtien ja indikoivat yleensä merkittävän hyvin tulevaa talouskasvua. Jami Holtari, Etelä-Karjalan yrittäjien toimitusjohtaja Kokouksia ja työhyvinvointia Taloudellinen kasvu on näkynyt etenkin toukokuussa meillä Holiday Club Saimaalla merkittävästi lisääntyneenä kokouskauppana. Lisäksi yritysten järjestämiä työhyvinvointipäiviä on ollut huomattavasti enemmän kuin aiempina kuukausina. Yrityksillä on selvästi ollut enemmän mahdollisuuksia järjestää lisäksi erilaisia tilaisuuksia henkilöstölleen. Toukokuussa liikevaihto kasvoi Saimaalla reilut 20 prosenttia toukokuuhun 2016 verrattuna. Anne Puhakainen, Holiday Club Saimaan johtaja Tavaraa tilataan ja viedään Yritysten tilauskannat ovat selvästi kasvussa, ja tavaraviennin määrä on kasvussa. Suunnittelutyön konsulttitoimistojen tilauskannat ovat olleet jo pitkään hyvällä tasolla. Käynnissä olevan suunnittelun määrästä voi päätellä jo vähän etukäteen, mihin suuntaan talous on menossa. Osaavaa henkilöstöä erityisesti vaativiin asiantuntijatehtäviin vaikuttaisi olevan vaikeampi löytää, eli töitä on enemmän tarjolla. Yleinen ilmapiiri on muuttunut. Niin yritykset kuin yksityishenkilötkin uskaltavat taas investoida ja uskoa tulevaisuuteen. Matti Nikkinen, The Switchin paikallisjohtaja Nyt voi jo iloitakin Suomi nousee vientimarkkinoiden vedossa. Katson erityisellä ilolla Visedon kaltaisia rohkeasti kansainvälisille markkinoille tähyäviä kasvuyrityksiä. Parempi luottamus omaan talouteen näkyy myös kuluttajakäyttäytymisessä. Matkustamisen lisäksi ihmiset uskaltavat enenevässä määrin käydä autokaupassa, miettiä asunnon vaihtoa tai jopa talon rakentamista. Suomalaiseen luonteeseen kuuluu pessimismi. Nyt on kuitenkin selkeästi positiivista virettä taloudessa, ja voisimme tästä lähes vuosikymmenen kestäneen kurjistumisen jälkeen iloitakin. Sami Saarenketo, Lappeenrannan yliopiston liiketalouden ja markkinoinnin yksikön johtaja Uskalletaan erottautua Yritykset uskaltavat ottaa isojakin riskejä markkinoinnissaan ja luoda omanlaisensa erottuvan brändin. Myös ihmiset uskaltavat ottaa henkilökohtaisia riskejä, hypätä pois varmasta työpaikasta ja heittäytyä unelmansa vietäväksi. Markkinointibudjetit ovat kasvaneet, markkinointi ja brändin rakentaminen nähdään useissa yrityksissä vihdoin investointina. Digitaalisuus on ollut pitkään käsille, mutta nyt se on hyväksytty tapahtuvaksi. Sen myötä olemme myös kansainvälistyneet. Sanna Rautio, viestinnän ja markkinoinnin suunnittelutoimisto Nitroidin operatiivinen johtaja Rakentaminen vie ylöspäin Lappeenrannan ja Imatran nostokurki-indeksi, eli rakentaminen on aina talouden kasvun merkki. Maakunnassa sijaitsevan teollisuuden, erityisesti metsä- ja konepajateollisuus investoinnit sekä venäläisten ostosmatkailijoiden paluu kertovat myös noususta samoin kuin pula osaajista tetyillä aloilla. Mika Peltonen, Etelä-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja Lue koko uutinen:

