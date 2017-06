Uutinen

Etelä-Saimaa: Sää ei helli juhlijoita: Lakkiaispäivä on kolea ja tuulinen, sadekuurotkin ovat mahdollisia — Viikon päästä hätyytellään hellelukemia Kevätjuhlia, lakkiaisia ja muita valmistujaisia vietetään Etelä-Karjalassa pilvisessä ja kalseassa säässä. Sadekuurotkin ovat mahdollisia. Ilmatieteen laitoksen sääennusteen mukaan lauantaina lämpötila jää korkeimmillaankin +8 asteeseen. Navakka tuuli saa kelin tuntumaan kuitenkin muutaman asteen kylmemmältä. — Aika kolea päivä on tulossa. Olemassa on myös sadekuurojen riski, kertoo päivystävä meteorologi Kaisa Solin. Laiha lohtu on se, että heti lauantain jälkeen aurinko tulee esiin ja lämpötilat alkavat nousta. Sunnuntaina ylletään noin +12 asteeseen, keskiviikkona jo yli +20 asteeseen. Ilmatieteen laitoksen ennusteessa sunnuntaille ennustetaan jo hellettä. — Näyttää siltä, että kesä tekee paluun. 10 vuorokauden ennuste näyttää lämpenevää. Ylittyykö helleraja, sitä on vielä pikkuisen hankala sanoa. Lue koko uutinen:

