Etelä-Saimaa: Nettipelien tarjonta syventää peliriippuvaisten ahdinkoa — Nuoret äidit uusin riippuvaisten ryhmä Laaja pelitarjonta on syventänyt peliriippuvaisten ongelmia Etelä-Karjalassa ja muualla Suomessa. Viime vuosina apua riippuvuuteen ovat hakeneet myös kotona lasten kanssa olevat äidit. Monet Etelä-Karjalassa peliriippuvuuteen hoitoa hakeneet ovat olleet aiempia vuosia kovemmassa taloudellisessa ahdingossa. Vaikeimmissa tapauksissa peliriippuvaiset ovat velkaantumisen ohella menettäneet asuntoja ja työpaikkoja. — Netti on vaikea paikka riippuvaisille. Ongelmana on tarjonnan lisäksi aggressiivinen mainonta, jota peliriippuvaisille tulee paljon, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) erityissosiaalityöntekijä Maritta Soininen sanoo. Velkaantumisen lisäksi peliriippuvuus voi aiheuttaa terveysongelmia, kuten ahdistuneisuutta, unettomuutta, ruokahaluttomuutta ja stressiä. Salailu, häpeä ja rahan lainaaminen läheisiltä saattavat johtaa sosiaaliseen eristäytymiseen ja ihmissuhteiden katkeamiseen. Myös velvollisuuksien suorittaminen kärsii. Ongelmia on työelämässä, opinnoissa ja lasten hoidossa. Suurin osa ongelmista on peräisin kolikkopeleistä, sillä ne ovat kaikkein koukuttavimpia, A-klinikkasäätiön ja Sininauhaliiton ylläpitämän Peluuri-tukipalvelun päällikkö Mari Pajula kertoo. Nettipelaamisen osuus kuitenkin kasvaa. Viime vuosina riippuvaisten joukkoon on noussut uusi ryhmä, nuoret äidit. He pelaavat netissä, kun ovat pienten lasten kanssa kotona. Nuorilla äideillä tilanne on Pajulan mukaan usein todella vaikea, mutta määrällisesti he ovat pieni ryhmä. — Yleensä luullaan, että peliriippuvaiset olisivat lähinnä vanhuksia marketin nurkassa, mutta kyselyissä ja apua hakevien joukossa selvästi suurin ryhmä ovat nuoret miehet, Pajula sanoo. Prosentti aikuisväestöstä Julkisella puolella hoidetaan Lappeenrannan alueella vuosittain 10—20 henkilöä. Sosped-säätiön järjestämissä vertaistukiryhmissä taas käy vuodessa 10—15 ihmistä. Tarkkoja lukemia riippuvaisten kokonaismäärästä ei ole tiedossa, mutta valtakunnallisesti heitä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan noin 40 000, eli prosentti 15—74-vuotiaista. Ongelmapelaajiksi taas luokitellaan noin 3 prosenttia samasta ikäryhmästä. Se tiedetään, että riippuvaisia ja ongelmapelaajia on enemmän kuin hoidossa olevia. Monet riippuvaisista harkitsevat useita vuosia ennen hoitoon hakeutumista. Kun hoitoon hakeutuminen viivästyy, peliriippuvaisen ongelmat syvenevät. — Ongelmaa salataan alkuvaiheessa pitkään, eikä apua haeta. Tappioita ja velkoja yritetään sitten paikata pelaamalla lisää, Eksoten erikoissosiaalityöntekijä Soininen kertoo. Lue koko uutinen:

