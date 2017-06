Uutinen

Etelä-Saimaa: Mansikkalan hyvinvointiasemalle Imatralla etsitään väistötiloja — ”Sopivien tilojen löytäminen on haasteellista” Mansikkalan hyvinvointiaseman henkilökunta kärsii yhä sisäilmaongelmista. Työterveyslaitoksen helmi-maaliskuun vaihteessa tekemän kyselytutkimuksen mukaan korjaustoimenpiteet eivät ole vähentäneet oireilua. Tilahallintapäällikkö Jari Villanen kertoo, että kyse on tyypillisistä sisäilmaoireista kuten hengitystie-, iho- ja silmäoireista. — Jotkut eivät voi työskennellä kiinteistössä lainkaan, ja toisilla taas oireita ei ole. Sisäilmaongelman syy ei ole selvillä, Villanen kertoo Eksotelta. Hyvinvointiasemalla työskentelee vakituisesti tai satunnaisesti vajaa satakunta henkeä. Eksote etsii parhaillaan väistötiloja, johon hyvinvointiaseman toiminnot voidaan siirtää mahdollisimman nopeasti. — Sopivien tilojen löytäminen on haasteellista. Lisäksi sote-uudistuksesta johtuen vuokrasopimus voidaan tehdä korkeintaan vuoden 2018 loppuun saakka, mikä saattaa vaikuttaa vuokranantajan halukkuuteen sitoutua. Villasen mukaan tavoitteena on, että vaihtoehtoja korvaaviksi tiloiksi olisi tiedossa vielä kesäkuun aikana. Hyvinvointiaseman viimeisin sisäilmaremontti valmistui viime vuoden elokuussa, ja se kesti puolisen vuotta. Silloin korjattiin muun muassa rakennuksen tiivisteitä. Villanen arvioi, ettei uusista remonteista olisi tässä vaiheessa enää hyötyä. — Vähän siltähän se vaikuttaa. Toiveena oli, että korjaustoimenpiteet olisivat parantaneet tilannetta niin, että toimintaa olisi voitu jatkaa hyvinvointiasemalla ainakin viisi vuotta eteenpäin. Villasen mukaan kiinteistön omistaja, eli Imatran kaupunki, päättää lopulta, mitä kiinteistön kanssa tehdään. — Joitakin tutkimuksia ja selvityksiä siellä vielä tehdään. Eksote ei kuitenkaan voi enää odottaa, vaan korvaaviin tiloihin pyritään muuttamaan mahdollisimman nopeasti työntekijöiden turvallisuuden vuoksi. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/02/Mansikkalan%20hyvinvointiasemalle%20Imatralla%20etsit%C3%A4%C3%A4n%20v%C3%A4ist%C3%B6tiloja%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89%E2%80%9DSopivien%20tilojen%20l%C3%B6yt%C3%A4minen%20on%20haasteellista%E2%80%9D/2017522322264/4