Lappeenrantalaisten alakoulujen uusi villitys on stressilelu — Hypistelyhyrrää saa pyörittää tunnillakin

Punaiset, siniset ja vihreät hyrrät pyörivät nopeasti synnyttäen surisevaa ääntä. Sellaisessa ympäristössä kuvittelisi ilmapiirin olevan levoton, mutta Lavolan koulun 4 A- luokassa on rauhallista. Kun katsoo tarkemmin huomaa, että hyrriä pyörii lähes jokaisen oppilaan pulpetilla.

— Nyt ne pyörittimet pois, sanoi opettaja Kaisa Tanhola oppitunnilla muutamaa viikkoa aikaisemmin. Valppaat oppilaat painoivat sanan mieleen, ja niin maailmalla tunnetusta fidget spinneristä tuli Lavolan koulussa pyöritin.



Saa pyörittää

Tanhola on tottunut siihen, että aika-ajoin oppilaiden keskittyminen tunnilla herpaantuu.

— Viime syksynä meillä oli Pokemon Go -villitys, ja jouduin usein kehottamaan lapsia laittamaan puhelimet pois. Pyörittimiin hän kuitenkin suhtautuu suopeammin.

Hypistelyhyrrää saa pyörittää tunnin aikana, jos käyttö on asiallista. Tanhola kertoo, että hittilelu ei ole lisännyt levottomuutta luokassa, vaan päin vastoin oppilaat pyörittelevät tunnilla hyrrää hiljaa itsekseen.



Auttaa keskittymään

Alunperin autismista ja keskittymishäiriöstä kärsiville lapsille tarkoitettu rauhoittumisväline saa keskittämään huomion tasaisesti pyörivään hyrrään.

4 A:n oppilas Eevi Pesonen kertoo, että hänen on helppo keskittyä kuuntelemaan opetusta, kun kädessä on väline, jota voi näperrellä.

— Se auttaa myös rauhoittumaan silloin, kun jännittää, kuvailee Pesonen, joka pyöritteli hyrrää sormissaan jännittäessä kevätjuhlaa.



Kaikki haluavat hittilelun

Fidget spinner on kämmenen kokoinen muovinen runko, jonka keskellä on pyörivä laakeri ja sivuilla pienet painot.

Ensimmäisen pyörittimen luokkaan tuonut Elias Okko kertoo, että törmäsi siihen Youtubessa.

— Aluksi niitä ei ollut missään myynnissä, joten rakensin sellaisen itse kuumaliimamalla laakerin ympärille puntit.

Hobbitin toimitusjohtaja Marisanna Ahola kommentoi tuotteen olevan niin suosittu, että kaikki erät myydään loppuun. Ahola arvioi, että pyörittimen suosio perustuu sen halpaan hintaan ja yleiseen hypetykseen.

— Kun kaverilla on, niin itsellekin on pakko saada.

Näin kävi Lavolan koulussakin. Kun yksi oppilas toi pyörittimen luokkaan, niin pian niitä alkoi näkyä eri puolilla koulua. 4 A- luokan 19:sta oppilaasta kymmenellä on oma pyöritin.

Oppilaat eivät osaa selittää, mikä pyörittimissä kiehtoo.

— Siihen vaan jää koukkuun, kuvailee Pesonen.

Stressileluna markkinoidulle tuotteelle oppilaat ovat keksineet erilaisia käyttötapoja. Niillä esimerkiksi kilpaillaan, kenen hyrrä pyörii pisimpään. Oppilaat ovat myös oppineet tekemään niillä temppuja ja pyörittävät niitä vaivattomasti yhden sormen varassa tai vaikkapa nenän päällä.