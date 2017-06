Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrantalaismiehen öinen lenkki päättyi pahoinpitelyyn – nuorisojoukko hyökkäsi päälle kaupungin keskustassa Lappeenrantalaisen Ville Partasen öinen lenkki koiran kanssa päättyi pahoinpitelyyn aamuyöllä torstaina kaupungin keskustassa. Partanen oli ulkoiluttamassa koiraansa noin kello kolmen aikaan Raastuvankadun länsipäässä, kun arviolta 5–7 hengen nuorisojoukko hyökkäsi miehen kimppuun. — Näin ihmisiä leikkipuistossa, kun olin kiertämässä puistoa. Kun pääsin puiston takapuolelle, ehdin huomata, että he tulevat päälle. Enempää Partanen ei ehtinyt nähdä. Seuraavaksi hän oli maassa verta vuotava haava otsassaan. Päälle käynyt joukkio pakeni paikalta. — Sitten koko homma olikin jo ohi. En ole varma, aukesiko pää lyönnistä vai kaatumisen yhteydessä. Partanen käveli takaisin kotiinsa ja sitoi saamansa haavat. — En ajatellut, että olisin tarvinnut sairaalahoitoa, joten en yöllä lähtenyt mihinkään. Aamulla kuitenkin menin sairaalaan. Lääkäri laittoi varmaankin neljä tikkiä. Myös nenä oli naarmuilla. Kaupungin keskusta oli tuohon aikaan hiljainen. Partanen ei osaa juuri kertoa hyökkääjien tuntomerkeistä. Tummiin pukeutuneet nuoret olivat miehen mukaan noin 18-vuotiaita. Partasen tyttöystävä julkaisi kuvan miehen saamista vammoista sosiaalisessa mediassa. Partasella ei ole aavistustakaan, miksi hänen kimppuunsa käytiin. Hän kertoo kiertävänsä samaa lenkkiä usein, eikä mitään ongelmia ole aiemmin ollut. — Kirkon puistossa sillan toisella puolella on usein paljon nuorisoa, mutta ei niinkään leikkipuistossa, hän sanoo. — Ainut syy, minkä keksisin, on ulkomailta levinnyt muoti-ilmiö, jossa tuntemattoman kimpppuun hyökätään ja lähdetään karkuun. Tapahtumasta huolimatta Partanen ei usko pelkäävänsä jatkossa öistä liikkumista keskustassa. Sairauslomalle hän ei jäänyt, vaikka lääkäri sitä olisi kirjoittanut. — Vähän rujon näköinen naama saattaa olla asiakaspalvelutyössä. Partanen teki asiasta rikosilmoituksen poliisille. Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Teemu Liikkanen kertoo Ylelle, että pahoinpitelystä epäillään 4-7 nuorta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/02/Lappeenrantalaismiehen%20%C3%B6inen%20lenkki%20p%C3%A4%C3%A4ttyi%20pahoinpitelyyn%20%E2%80%93%20nuorisojoukko%20hy%C3%B6kk%C3%A4si%20p%C3%A4%C3%A4lle%20kaupungin%20keskustassa/20171385/4