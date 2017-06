Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan keskusta saa yli 30 000 kesäkukkaa — Marian aukiolle kesäilme vasta juhannusviikolla Lappeenrannan keskustassa sijaitsevalle Marian aukiolle suunniteltujen kesäkukkaistutusten tulo viivästyy. Kukat koristavat keskustaa todennäköisesti vasta juhannusviikolla. — Syynä on istutusastioiden saapumisen viivästyminen, kertoo Lappeenrannan kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen. Varta vasten Marian aukiota varten suunniteltujen isojen istutusastioiden toimittaminen on osoittautunut ongelmalliseksi. Alun perin istutusten piti koristaa Lappeenrannan keskustaa jo toukokuun puolivälissä. — Marian aukiolla järjestettävän Lappeefestin takia istutukset tehdään vasta tapahtuman jälkeen, Tolonen sanoo. Kaikkiaan 30 000 kesäkukkaa Marian aukiolle tulee kaikkiaan 13 terrakotan ruskeaa istutusastiaa. Noin metrin korkuisiin, kukkaruukun näköisiin astioihin istutetaan keskelle pylväspihlaja ja ympärille kesäkukkia. Istutusruukkujen ja pylväspihlajien on tarkoitus olla paikoillaan Marian aukiolla kesät talvet. — Nyt tilatut ruukut ovat sellaisia, että ne säilyvät isältä pojalle, Tolonen sanoo. Lappeenrannan keskusta-alueen kesäkukat istutetaan touko- kesäkuun vaihteessa. Istutustyöt alkoivat tällä viikolla, ja jatkuvat kahden seuraavan viikon ajan. — Ensi viikko on varmasti kaikkein kiireisin. Kaikkiaan kesäkukkia kaupunkialueelle muun muassa kukkalaatikkoihin, kukkavaakuniin ja sankarihautausmaalle tulee noin 30 000 kappaletta. Lue koko uutinen:

