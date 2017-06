Uutinen

Etelä-Saimaa: LUT sai 3,8 miljoonaa euroa tutkimuksen profiloitumiseen – ”Merkittävä osoitus tutkimuksemme laadusta” Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) on saanut Suomen akatemialta 3,8 miljoonan euron rahoituksen tutkimuksen profiloitumisen vahvistamiseen. Kaikkiaan Akatemia jakoi rahoitusta 50 miljoonaa euroa. LUT:ssa rahoitussumma otettiin ilolla vastaan.— LUT sai huomattavasti kokoaan suuremman osuuden, mikä on merkittävä osoitus tutkimuksemme laadusta ja vaikuttavuudesta, LUT:n tutkimuksesta ja innovaatioista vastaava vararehtori Jari Hämäläinen sanoo LUT:n tiedotteessa.Hämäläinen kokee, että saatu rahoitus on selkeä tunnustus LUT:n korkeatasoisesta tutkimuksesta.— Paneelin lausunnossa näkyy kirkkaasti se, että olemme oikealla polulla. Tutkimuksemme on laadukasta ja sen fokus kirkas. Joka ikinen euro on tervetullut näinä vuosina.Suomen Akatemia jakaa vuosittain rahoitusta yliopistojen kansainvälisen profiloitumisen auttamiseksi. Rahoitus jaettiin nyt kolmatta kertaa. Arviointipaneeli koostui eurooppalaisten yliopistojen rehtori- ja vararehtoritasoisista asiantuntijoista. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/02/LUT%20sai%203%2C8%20miljoonaa%20euroa%20tutkimuksen%20profiloitumiseen%20%E2%80%93%20%E2%80%9DMerkitt%C3%A4v%C3%A4%20osoitus%20tutkimuksemme%20laadusta%E2%80%9D/2017122324941/4