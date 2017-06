Uutinen

Etelä-Saimaa: Koivukeskuksen vaikeudet kääntyivät voitoksi: Puntalan teollisuusalue työllistää jo lähes sata ihmistä Puntalan teollisuusalueella Ruokolahdella käy positiivinen hyörinä. Alueen neljä teollisuuskiinteistöä, joista kunta omistaa kolme, ovat täynnä toimintaa. Työpaikkoja alueella on lähes sata. — Puntalan teollisuusalueen vuokratiloista on enemmän kysyntää kuin on tarjontaa. Meillä on tietyllä tavalla positiivinen ongelma, sanoo kunnanjohtaja Antti Pätilä. Vuokrarästejä ja luottotappioita Tilanne on muutamassa vuodessa kääntynyt päälaelleen. Teollisuusalue tunnetaan alun perin Koivukeskuksena, joka rakennettiin 2000-luvun vaihteessa halvan Venäjän-koivun jatkojalostuksen varaan. Puuta ei kuitenkaan saatu, ja yritykset kaatuivat yksi toisensa jälkeen. Kunnan velkarahalla rakentamat teollisuushallit tyhjenivät ja vuokria jäi rästiin. Esimerkiksi UM-koneistuksen konkurssissa 2011 kunnalle jäi puolen miljoonan euron vuokrasaatavat. Luottotappioitakin syntyi. Kunta joutui käynnistämään uuden investointikierroksen, jotta tyhjiin halleihin saatiin uusia vuokralaisia. Muutostöihin paloi miljoonia euroja. Taktiikka kuitenkin toimi, sillä Lappeenrannan tekninen yliopisto, Ita Nordic, Imatex sekä omassa hallissaan toimiva Itula ovat täyttäneet tilat. LUT on tosin päättänyt vetäytyä Puntalasta. Aikataulu on avoinna. Pätilää ei huoleta, sillä vapautuvat tilat ovat jo kiinnostaneet muita toimijoita. Kunnan investoinnit 7 miljoonaa euroa Aikaa kuluu, jotta kaikki alueelle tehdyt investoinnit saadaan maksettua, Antti Pätilä myöntää. Mutta sekin päivä vielä tulee, hän sanoo: — Vuokratuotot ovat kunnan kokonaisuuden kannalta kohtuullista tasoa. Yksityisten pääomasijoittajien vaatimaan 6–10 prosentin tuottotasoon ei ylletä, mutta omat saadaan ajan myötä pois. Kunnan investoinnit alueeseen ovat noin 7 miljoonaa euroa, Pätilä laskee. Lisää investointeja tulossa Maanantaina kunnanvaltuusto päätti jatkaa satsauksia ja investoida enintään 1,2 miljoonaa euroa Ita Nordicin tuotantotilojen laajennukseen. Vesa Kokkonen (sd.) muistutti valtuustossa liiallisen optimismin vaaroista. Hänen tulkintansa mukaan Ruokolahti on joutunut nostamaan veroja epäonnistuneen elinkeinopolitiikan takia. Pätilä tyrmää näkemyksen. Kunnalla on nyt lainaa viisi miljoonaa euroa. Sillä on rahoitettu uutta päiväkotia, liikuntahallia ja infraa. Mukana on Koivukeskuksenkin velkaperintöä, mutta kunnan mittakaavassa kyse on pikkurahoista, hän sanoo. Eivätkä rahat ole menneet hukkaan. Alueellisesti ja maakunnallisestikin tärkeä teollisuusalue työpaikkoineen on olemassa ja pyörii varsin vakaasti. Tyytyväinen on myös kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Paananen (kesk.). — Tänä päivänä meillä ei olisi mitään mahdollisuutta synnyttää vastaavan kokoista teollisuusaluetta uudelleen, Paananen painottaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/02/Koivukeskuksen%20vaikeudet%20k%C3%A4%C3%A4ntyiv%C3%A4t%20voitoksi%3A%20Puntalan%20teollisuusalue%20ty%C3%B6llist%C3%A4%C3%A4%20jo%20l%C3%A4hes%20sata%20ihmist%C3%A4/2017522322031/4