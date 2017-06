Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran Ketterän nousu Mestikseen ei aiheuta ketjureaktiona PEPO HC:lle nousua Suomi-sarjaan, joukkue jatkaa 2. divisioonassa PEPO HC:n tie jääkiekon Suomi-sarjaan ensi kaudeksi on tukossa. Imatran Ketterän Mestis-nousun myötä Suomi-sarjaan vapautui paikka, jota ei kuitenkaan tarjota 2. divisioonan joukkueille. Lappeenrantalaisjoukkue sai asiasta tiedon Jääkiekkoliiton kilpailupäälliköltä Pirkka Antilalta torstaiaamuna. — He pitävät vielä takaporttia auki, jos joku taho Kajaanissa päättää lähteä kasaamaan jääkiekkojoukkuetta Suomi-sarjaan puhtaalta pöydältä, PEPO HC:n joukkueenjohtaja Sami Lento kertoo. PEPO voitti viime kaudella 2. divisioonan Savo-Karjalan mestaruuden ja sijoittui Suomi-sarjan karsinnassa A-lohkon kakkoseksi. PEPOn väki on hyvillään, että asiaan tuli selkeä ratkaisu nopeasti. Ensi kauden sarjataso on nyt selvillä. — Olemme olleet vähän hankalassa tilanteessa. Yksi jos toinenkin kyselee ensi kaudesta, pelaajatkin kyselevät meiltä ja me heiltä. Jääkiekkoliitto tiedusteli kauden aikana 2. divisioonan parhaimmistolta, sitoutuvatko ne Suomi-sarjan lisenssin hakuun, jos nousu tulee kohdalle. PEPO HC vastasi myöntävästi. — Olimme päättäneet, että olemme valmiit ottamaan haasteen vastaan, jos nyt näytetään vihreää valoa, . Onko Suomi-sarja PEPOn tavoite lähitulevaisuudessa? — Kyllä se on. Urheilussa pitää aina tavoitella ylöspäin. Yksi uusi haaste PEPOlla on joka tapauksessa edessään, kun jääkiekon Suomen cup pyörähtää elokuussa käyntiin. Cupin ensimmäisellä kierroksella 2. divisioonan joukkueet kohtaavat Suomi-sarjan joukkueet. — Lähdemme cupiin tosissamme haastamaan ja testaamaan tasoamme Suomi-sarjan joukkuetta vastaan. Lue koko uutinen:

