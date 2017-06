Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatra isännöi talven 2019 SM-hiihtoja — Edelliset SM-hiihdot olivat Ukonniemessä viime vuonna Maastohiihdon arvokisaputki Imatralla jatkuu SM-hiihdoilla talvella 2019. Hiihtoliitto on valinnut Imatran Urheilijat toiseksi seuraksi ja Imatran toiseksi paikkakunnaksi järjestämään talven 2019 SM-hiihtoja. Se toinen on Äänekosken Huima. — Sen tiedämme, että hiihdot on meille myönnetty, mutta ajankohta ja kilpailtavat matkat ovat vielä auki, IU:n hiihto- ja ampumahiihtojaoston puheenjohtaja Simo Rasimus sanoo. IU on tällä vuosikymmenellä järjestänyt kahdet aikuisten SM-hiihdot. SM-tasolla Ukonniemessä on kilpailtu 2012 ja 2016. — Imatralla ovat olosuhteet kunnossa Ukonniemen stadionin myötä. Myös kilpailumaastot ovat SM-tasoa. Lisäksi SM-kisojen saaminen vaatii aktiivisen seuran ja osaavat järjestäjät. Imatralla on hyvä meininki päällä ja Imatran Urheilijoilla riittää osaaminen, Suomen Hiihtoliiton maastohiihdon kilpailuryhmän voimamies Hannu Koivusalo Sotkamosta sanoo. Koivusalokaan ei osaa vielä sanoa Imatran SM-kisan tarkkaa aikataulua ja ohjelmaa. — Niistä päätetään vuoden kuluttua alkukesästä, kun maastohiihdon maailmancupin ohjelma seuraavasta kaudesta on selvillä. Todennäköisesti Imatralla kisataan SM-tasolla ennen vuoden 2019 Seefeldin MM-hiihtoja ja MM-matkat huomioiden. Imatra on toivonut kisaohjelmaan myös viestiä. Seefeldin MM-hiihdot ovat 19.2.–3.3. 2019. Lue koko uutinen:

