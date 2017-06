Uutinen

Etelä-Saimaa: Iltalehti: Rajavartijat saamassa oikeuden konepistooliin, syynä uhkien lisääntyminen Rajavartiolaitos on saamassa oikeuden konepistoolien käyttöön, Iltalehti kertoo. Lehden mukaan tieto rajavartijoiden oikeudesta konepistooliin selviää lausuntokierroksella olevasta asetusluonnoksesta. Asetusmuutos on tulossa voimaan heinäkuun ensimmäisestä päivästä. Rynnäkkökiväärin ja konepistoolin käytön lisäämistä perustellaan Suomen turvallisuusympäristön muutoksella. Konepistooliin Rajavartiolaitoksella ei ole ollut oikeutta, mutta rynnäkkökivääri on jo nyt käytössä aluevalvontalain mukaisissa ja sotilaallisen maanpuolustuksen tehtävissä. Uhkien lisääntymisen lisäksi syynä konepistoolin tarpeeseen on asetusluonnoksen lisäksi se, ettei nykyisillä aseilla voi vastata uhkiin riittävän hyvin. — Käytössä olevilla välineillä ei kyetä vaikuttamaan riittävän kaukaa tai tarpeeksi tehokkaasti vaarallisen toiminnan lopettamiseksi, käynnissä olevan tai alkavan vakavan rikoksen estämiseksi tai kiireellistä ja tärkeää tehtävää suoritettaessa esineen, eläimen tai muun vastaavan esteen poistamiseksi, sisäministeriö kirjoittaa asetusmuutosta koskevassa muistiossa Iltalehden mukaan. Lue koko uutinen:

