Uutinen

Etelä-Saimaa: Eksoten idea sote-keskuksesta keskustassa etenee pikavauhtia, suunnitelma valmistuu elokuun lopussa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) ryhtyy välittömästi selvittelemään mahdollisuutta perustaa uusi sote-keskus Lappeenrannan ja Imatran keskustaan. Eksote haarukoi samalla tulevaa sote-keskusverkkoaan kaikissa kunnissa. — Elokuun loppuun mennessä tiedetään, onko järkevää lähteä keskustaan, sanoo Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkonen. Eksoten hallitus päätti hyväksyä tuoreen idean keskiviikkona. Tavoitteena on vastata valinnanvapauden tuomaan kilpailuun, jossa asiakkaan valintaa ohjaa myös sote-keskuksen sijainti. Tilaruletti jättäisi Ruori-rakennuksen tyhjilleen Selvittely ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Eksoten hallitus jo kannattaisi nykyisten suunnitelmien purkamista. Niiden mukaan Armilan terveysaseman pitäisi siirtyä keskussairaalan tiloihin Kahilanniemeen. — Hallituksessa on erilaisia mielipiteitä tästä asiasta. Sekin voi lisätä kilpailukykyämme, että meillä olisikin Kahilanniemessä mahdollisuus tarjota lappeenrantalaisille hyvinkin kokonaisvaltaista hoitoa, selvittää Itkonen. Itkonen kuitenkin arvioi, että nimenomaan uuden sote-keskuksen perustaminen keskustaan voisi olla edullinen vaihtoehto, kun samalla säästyy vuokrakustannuksia. Tuolloin Eksoten hallinto voisi siirtyä viereisestä Ruori-rakennuksesta keskussairaalan A-torniin, jos tornin tiloja ei tarvitsisikaan terveysaseman käyttöön. Lisäksi Ruorista siirtyisi keskustaan uuden sote-keskuksen yhteyteen Työkunto eli työterveyshuolto. Lappeenrannan kaupunkikonserni omistaa Ruorin, ja Eksote sekä Työkunto ovat vuokralaisina. Uusi ongelma tulisi Ruorin tyhjistä tiloista. Imatralla Mansikkala ehkä ykkösvaihtoehto Imatralla jouduttaneen hakemaan sote-keskukselle uutta ratkaisua joka tapauksessa. Itkosen mukaan Mansikkalan jo lähes tyhjät tilat ovat niin huonossa kunnossa, että niitä ei kannata kunnostaa. Myös Honkaharjun sairaalan ja terveysaseman tilojen iso remontti odottaa päätöksiä Imatran talousjohtajan Kai Roslakkaa arvioi, että uudet tilat voi toteuttaa nopeallakin aikataululla. — Kunhan vain Eksote näyttää meille vihreää. Kaupungin kiinteistöyhtiö keskustelee Eksoten kanssa uusista tiloista, selvittää Roslakka. Jos tulevan sote-keskuksen paikkaa pitäisi veikata, se voisi Roslakan mukaan hyvinkin olla Mansikkala. — Juurihan Attendokin sai rakennusluvan hankkeelleen siihen viereen. Maalaiskuntien palvelut ja tilat selvitetään myös Eksoten hallitus päätti aloittaa samalla koko Eksoten alueen kuntien palveluverkon suunnittelun. Syksyyn mennessä olisi tehty suunnitelma siitä, minne ja minkälaisella palveluvalikoimalla terveysasemia sijoitetaan. Muun muassa Attendo on jo kysellyt kunnilta niiden halua vuokrata tai myydä omistamiaan sote-tiloja Attendolle. Eksote on nyt vuokralla näissä kiinteistöissä. — Kunnat saattavat myydä tilojaan ennenkuin meillä on edes käsitystä tulevasta palveluverkostamme. Onko Eksote sitten alkuun jonkun attendon vuokralaisena, ennen kuin se ottaa tilat oman sote-keskuksensa käyttöön, pähkäilee Itkonen. Eksote käy vielä ensi vuotta varten palvelusopimusneuvottelut kuntien kanssa. Sen jälkeen vastuu siirtyy maakuntaan. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/02/Eksoten%20idea%20sote-keskuksesta%20keskustassa%20etenee%20pikavauhtia%2C%20suunnitelma%20valmistuu%20elokuun%20lopussa%20/2017122321837/4