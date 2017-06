Uutinen

Etelä-Saimaa: Alkaneella terassikaudella juoma pysyy kylmänä, mutta asiakas jäätyy Lappeenrannan kesässä väitetään olevan välimerellistä tunnelmaa. Kesäkuun ensimmäisenä perjantai-iltana mieleen tuli kuitenkin vain arktisia ajatuksia. Saimaa näytti hyiseltä, ja ilmassa leijui tuomentuoksun sijasta viitteitä rännästä. Monen mieluisin menomesta oli sopivan lämmin sauna. Kesän ensimmäiseen viikonloppuun oli kaikkialla asetettu suuria odotuksia, mutta terassikausi ei todellakaan saanut lentävää lähtöä. Juoma pysyi lasissa kylmänä, mutta asiakas oli vaarassa jäätyä. Perinteet velvoittavat Nurmijärvellä asuva Pasi Kostamo laittoi perinteet mukavuuden edelle. Jos on tottunut nauttimaan yhden oluen Prinsessa Armaadan terassilla aina vanhassa kotikaupungissa käydessään, ei viiden asteen lämpötila ja hyytävä tuuli voi miestä estää. — Aurinko tulee esiin, kun minä tulen terassille, Kostamo totesi. Hyväntuulisuuteen oli aivan erityinen syy. Lapsuuden poikaporukka Kivisalmen Piiluvankadulta kokoontuu aina silloin tällöin, ja lauantaiksi oli luvassa saunomista yhden ryhmään kuuluvan miehen kesämökillä. — Kaverilla on Saimaan rannalla kylpytynnyrikin. Hän lupasi aloittaa sen lämmityksen heti aamusta, jotta pääsemme siihen heti saavuttuamme. Viisi nättiä päivää on kevään saldo Ravintolalaiva Prinsessa Armaadassa kiiteltiin varmasti onnistunutta ajoitusta. Laivan ruuma avautui perjantaina, ja asiakkaat pääsivät tuulelta ja sateelta suojaan sisätiloihin. — Tällaista säätä ei todellakaan tilattu. En muista, että ihan näin kylmää olisi ollut yhtenäkään aiempana kesänä, ravintolatyöntekijä Reetta Virtanen muisteli. Porukkaa riittää, jos sää on aurinkoinen ja lämpötila parissakymmenessä plusasteessa. Toivotunlaisia päiviä on kuluneena keväänä ollut valitettavan harvoin. — Sellaiset viisi nättiä päivä on tähän mennessä ollut. Heti kun aurinko paistaa, terassi menee ihan tukkoon, ravintola Teerenpelin tarjoilija Jiipee Suomalainen totesi. Perjantai-iltana Teerenpelin terassilla oli tyhjää. Fanni Lasarov, Leila Niiva ja Anni Tiitinen kävivät ulkona toteamassa että kylmää on. — Alkuperäisenä ajatuksena oli tulla terassille, mutta sää sotki suunnitelmat, Tiitinen kertoi. Lämpö saa ihmiset liikkeelle Viisi kesää Kasinon terassin päällikkönä toiminut ravintolapäällikkö Lotta Virtanen katseli niin sanottua kesäsäätä päätään puistellen. Terassiasiakkaista riippuvaisille ravintoloille kevät on ollut katastrofaalinen. — Sää on ollut niin kehno, ettei voi sanoa terassikauden päässeen edes alkuun. Virtasen nykyisessä työpaikassa Kolmessa lyhdyssä on myös terassi, mutta sille ei ole asetettu erityisiä tavoitteita. Lämpimänä kesäpäivänä asiakkaiden on todettu viihtyvän ulkosalla. — Porukka liikkuu enemmän, kun on lämmin. Heinäkuu on vuoden kovin myyntikuukausi meillekin. Lue koko uutinen:

