Etelä-Saimaa: Yle: Terrori-iskut saivat ajattelemaan turvallisuutta – Imatra estää suoran ajon kävelykadulle betoniesteillä Viime aikojen terrori-iskut eri puolilla maailmaa ovat saaneet myös eteläkarjalaiset kaupungit pohtimaan turvallisuusasioita. Pisimmällä suunnitelmissa on Imatra, joka aikoo estää suoran ajon 200 metrin pituiselle kävelykadulleen esteillä. Asiasta kertoo Yle. Ylen mukaan Imatralla alettiin miettiä kansalaisten turvallisuutta joulukuussa kävelykadulla tehdyn kolmoissurman jälkeen. Suunnitelmiin tuli vauhtia keväällä eri puolilla tehtyjen terrori-iskujen jälkeen. Viimeisen vuoden aikana useissa Euroopan kaupungeissa on tehty terrori-iskuja ajamalla autolla väkijoukkoon. Imatralla on mietitty, miten turistien ja kaupunkilaisten turvallisuutta voidaan parantaa kesätapahtumien, kuten Imatran ajojen aikana. Nyt kaupunki on päättänyt asettaa betonisia kukkaistutuksia estämään suora ajaminen kävelykadulle. Tulevaisuudessa toiveena ovat maasta nousevat esteet, jotka toimisivat myös talviaikana. — Suunnittelua tehdään yhdessä poliisin kanssa, Imatran hyvinvointikoordinaattori Arja Kujala sanoo Ylen jutussa. Lappeenrannassa vastaaviin toimiin ei olla vielä ryhtymässä. Lappeenrannan kaupungin turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Ari-Pekka Meuronen painottaa Ylen haastattelussa valaistuksen ja valvontakameroiden merkitystä turvallisuuden lisääjänä. Meuronen sanoo, että terrori-iskut ovat uhkakuva, johon täytyy varautua. Lue koko uutinen:

