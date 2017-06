Uutinen

Etelä-Saimaa: Tuore Elitloppet-voittaja kilpailee seuraavaksi Kymi GP:ssä Kouvolassa Viime sunnuntaina yli 30 000 katsojan edessä Solvallan raviradalla Tukholmassa Elitloppetin voittanut Timoko osallistuu Kymi GP:hen Kouvolassa lauantaina 17. kesäkuuta. Kolmelta viime vuodelta Timokolla on Kouvolasta sijat yksi, viisi ja kolme. 10-vuotiaan Timokon valmentaja Richard Westerink on hehkuttanut rakastavansa Kouvolaa.— Kouvolassa aina saunotaan illalla, ja olen nyt vähän turhan lihavassa kunnossa. Onneksi tässä on vielä aikaa laihtua ennen sitä, Westerink vitsaili Ravinetti.fi:n haastattelussa. Björn Goop ohjasti ranskalaissyntyisen Timokon voittoon Kymi GP:ssä vuonna 2014. Kahtena viime vuonna voittaja on ollut espanjalainen Trebol ohjastajanaan Gabriel Pou Pou. Kansainvälinen Kymi Grand Prix on järjestetty vuodesta 1998, joten tänä vuonna mukana on juhlatunnelmaa 20. tapahtuman ansiosta. Suomalaisvoittoa on juhlittu kolmesti. Viimeisimmän niistä otti Womanizer S rattaillaan Tommi Kylliäinen kesäkuussa 2013. Suuri ravipäivä tänä vuonna on lauantaina 17. kesäkuuta, jolloin EM-ravitapahtumassa ovat paikalla Euroopan parhaat ravurit ja ohjastajat. Kouvolan raviradalla järjestettävän Kymi GP:n ennakkotunnelmia voi perinteiseen tapaan aistia jo kisaa edeltävänä päivänä ydinkeskustassa ja Utin lentokentällä, jonne tähtiravurit saapuvat lentokuljetuksella Pariisista. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/01/Tuore%20Elitloppet-voittaja%20kilpailee%20seuraavaksi%20Kymi%20GP%3Ass%C3%A4%20Kouvolassa/2017522319875/4