Etelä-Saimaa: Tomi Iso-Mustajärvi nousee sittenkin Imatran Ketterän kanssa Mestikseen: ”Mestis on Ketterälle täysin oikea sarjataso” Jääkiekkoilija Tomi Iso-Mustajärvi on ollut viikon ajan myllerryksen ytimessä. Kahtena viime kautena hän jahtasi Mestis-nousua Imatran Ketterässä. Kun nousua ei Ketterälle kaukalossa tullut, Iso-Mustajärvi teki ensi kaudeksi sopimuksen Kajaanin Hokkiin. Hokin taru päättyi tiistaina konkurssiin. Seuran tuhon hetkellä hyökkääjän mielessä pyörivät käänteen hyvät ja huonot puolet. — Mestiksen kannalta on harmi, että tuollainen perinteikäs seura joutuu jättämään leikin kesken. Toisaalta arvelin heti, että Ketterällä on varmaan mahdollisuus nousta tilalle. Hokin loppusuora alkoi viime viikon keskiviikkona, kun sille ei myönnetty Mestis-lisenssiä. — Ilmoitus siitä tuli ihan yllätyksenä. Iso-Mustajärvi, 25, seurasi käänteitä kotonaan Tampereella. Kajaaniin hänen oli tarkoitus muuttaa heinäkuun lopussa tai elokuun alussa. — Ne ilmoittelivat asiasta sieltä ja pyysivät viikon aikaa selvittää, onko heillä mahdollisuutta saada Mestis-lisenssiä vai ei. Ei ollut. Loppu hyvin, kaikki hyvin Iso-Mustajärven kohtalo on aurinkoisempi kuin Hokilla. Hän pelaa kuin pelaakin ensi kaudella Mestistä. Ketterä julkaisi isokokoisen hyökkääjän paluusopimuksen torstaina. — Puhelin on soinut aika paljon viime viikon keskiviikon jälkeen. Onneksi nyt sain sopimuksen aikaiseksi. Saan taas alkaa keskittyä tulevaan kauteen. Ei tarvitse miettiä sitä, missä pelaan ja mitä teen seuraavaksi. Ketterän tavoitteena nousun varmistumisen jälkeen on ollut vahvistaa joukkuetta noin kentällisellä kärkiroolien pelaajia. Sellainen Iso-Mustajärvi on. Hän latoi Ketterässä kahtena viime kautena 61 ottelussa 27+42=69 pistettä. — Homma toimii Ketterässä tosi hyvin. On hienoa päässä pelaamaan Ketterän kanssa Mestistä. Se on Ketterälle täysin oikea sarjataso. Loppu hyvin, kaikki hyvin? — Näin voi sanoa. Liian hyvä Suomi-sarjaan Viime kaudella kävi selväksi, että Suomi-sarja ei palvele Iso-Mustajärven kehitystä enää parhaalla mahdollisella tavalla. Hyökkääjä halusi urallaan eteenpäin ja valitsi Kajaanin. — Ei käynyt periaatteessa mielessäkään, että olisin jatkanut Suomi-sarjassa Ketterän riveissä. Yhtä vähän annettavaa Suomi-sarjalla oli tulosten valossa myös Ketterälle, joka voitti viime kaudella sen runkosarjassa ja pudotuspeleissä 42 ottelusta 40. Iso-Mustajärvi myöntää, että otteluihin oli välillä vaikea latautua täysillä, kun vastustajat olivat niin selvästi heikompia. Ketterän kehittäminen Mestis-tasolle on sisältänyt muun muassa sen, että seura on pyrkinyt huolehtimaan monista arjen yksityiskohdista, jotka ovat pelaajille merkityksellisiä. — Pelaajalle on tärkeää, että saa keskittyä olennaiseen, eikä tarvitse käyttää energiaa kaikenlaisiin pikkuasioihin. Vaikka miettimiseen, minkä mailan ostan seuraavaksi ja onko siihen rahaa. Ketterässä on pelaajan hyvä olla. Iso-Mustajärvi on pelannut Mestiksessä ja tietää, mikä Ketterää nyt odottaa. — Kaikkea varmasti pitää vielä kehittää, se on fakta. Suurimmat erot Suomi-sarjaan verrattuna ovat kamppailupelaamisessa, kamppailuvoimassa ja pelitempossa. Lue koko uutinen:

