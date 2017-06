Uutinen

Etelä-Saimaa: Tietotekniikka vääntää ihmistä huonoihin asentoihin, tietää Marja Putkisto Koiran hännästä näkee, millä mielellä se on. Ihmisen mielialan näkee ryhdistä, vertaa Marja Putkisto. Maailmankuulun kehonhallintaohjelma Method Putkiston luonut asiantuntija on huolissaan nykyihmisen ryhdistä. Huomion kiinnittäminen ryhtiin on Putkiston mukaan entistä tärkeämpää nyt, kun tietotekniikka ja älylaitteet ohjaavat ihmistä yhä enemmän staattisiin asentoihin, pois luonnollisista liikeradoista. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää lapsiin. — Ennen vanhaan lapset kasvoivat kohti aurinkoa. Nyt he tuntuvat kasvavan kohti älypuhelinta. Lue koko uutinen:

