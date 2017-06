Uutinen

Etelä-Saimaa: Talkootyön avulla miljoonasäästö — Lappeenrannan Lepoharjuun nousee esikoislestadiolaisten uusi 1 500-neliöinen rukoushuone Lappeenrannan Lepoharjuun on nousemassa esikoislestadiolaisten uusi rukoushuone. Rukoushuoneen rakennustyöt on aloitettu toukokuussa. — Työt ovat alkaneet hyvin. Aloitimme maansiirtotöillä ja nyt teemme pohjatöitä, kertoo rakennusmestari Hannu Kettunen Lappeenrannan esikoislestadiolaisista. Yhdistys toimii itse sekä urakoitsijana että rakennuttajana, sillä rukoushuone rakennetaan pääasiassa talkootyöllä. Uusi rukoushuone nousee Ilottulantien varteen, Lepoharjun hautausmaata vastapäätä olevalle tontille. — Sopivaa tilaa Lappeenrannasta on etsitty vuosikaudet. Tämä on hyvä tontti, koska paikalle on hyvät liikenneyhteydet. Rakennustyöt toteutetaan talkoina Noin 1 500 neliön kokoisen rukoushuoneen piha-alueineen on määrä olla valmis alkuvuodesta 2019. Lappeenrannan esikoislestadiolaiset pyörittävät noin 120 hengen talkooporukkaa. — Meillä on käytössä alojensa ammattilaisia, kuten rakennus- ja putkimiehiä. Lauantaisin väkeä tulee kauempaa muilta paikkakunnilta avuksi, Kettunen kertoo. Hän korostaa, että talkootyöstä huolimatta normaalit työmaan käytännöt, kuten ilmoitukset verottajalle ja työturvallisuuteen liittyvät asiat, ovat kunnossa. Lappeenrantalainen Tero Lindh toimii oman 30-henkisen ryhmänsä työnjohtajana. Hän toimii vastaavissa tehtävissä myös päivätöissään. — Työntekijät ovat meidän työmaallamme erityisen motivoituneita. Työturvallisuuteen liittyvät asiat käydään huolellisesti läpi, Lindh toteaa. Kuluissa miljoonasäästö Uuden rukoushuoneen rakentamisen kustannusarvio on noin 3,5 miljoonaa euroa. Rahankäyttöarvio on kuitenkin noin 1,9 miljoonaa. Erotus säästetään käytännössä työntekijäkuluissa. — Hanke rahoitetaan pääasiassa lahjoitusten turvin. Lisäksi saimme rahaa vanhan kiinteistön myynnistä, Kettunen kertoo. Lappeenrannassa Lepolan- ja Armilankadun kulmassa sijaitseva nykyinen rukoushuone on käytössä elokuun puoliväliin saakka. Kiinteistö on myyty rakennusliike YIT:lle, joka rakentaa sen paikalle kerrostaloja. Merkittävästi vanhaa isompi Uusi rukoushuone on nykyistä rukoushuonetta merkittävästi isompi. 1 500 -neliöisessä rakennuksessa on istumapaikkoja yli 600 ja parkkipaikkoja noin 280. Tulevaisuudessa siellä on tarkoitus järjestää myös valtakunnallisia seuroja, joita ei nykyisessä rukoushuoneessa voi järjestää tilanpuuteen takia. — Kesällä näihin seuroihin voi osallistua tuhatkunta ihmistä, kertoo Kettunen. Tavallisesti yhdistyksen viikottaisiin seuroihin Lappeenrannassa osallistuu reilut 200 henkilöä. Esikoislestadiolaisuus on evankelisluterilaisen kirkon sisällä toimiva herätysliike. Suomessa toiminta on keskittynyt pääasiassa Etelä-Suomen kaupunkeihin. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/01/Talkooty%C3%B6n%20avulla%20miljoonas%C3%A4%C3%A4st%C3%B6%20%E2%80%94%20Lappeenrannan%20Lepoharjuun%20nousee%20esikoislestadiolaisten%20uusi%201%E2%80%89500-neli%C3%B6inen%20rukoushuone/2017122317092/4