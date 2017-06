Uutinen

Etelä-Saimaa: Saimaalle kalastamaan ja Tuen grillille vetyä syömään? Jamie Hynemanin vierailun varalle rennot suunnitelmat Kesäkuussa Lappeenrantaan tulevan Jamie Hynemanin varalle on tehty vasta vähän suunnitelmia. Mythbusters-televisiosarjasta tutun Hynemanin isäntänä toimiva Markku Ikävalko Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta (LUT) kertoo, että virallisen ohjelman lisäksi ohjelman suunnittelu on pitkälti puolisonsa kanssa Suomeen saapuvan Hynemanin käsissä. Vierailua ennakoivassa viestien vaihdossa Hyneman on kertoillut parin kiinnostuksen kohteista. — Hyvin pitkälle he itse miettivät, mitä tekevät. Meidän ei tarvitse heidän puolestaan päättää. Sen tiedän, että he ovat kiinnostuneita luonnosta, kulttuurista ja ruoasta, Ikävalko sanoo. — He ovat olleet kiinnostuneita siitä, miten suomalaiset viettävät kesää. Yhdessä viestissä tuli kerrottua, mitä täällä kesällä puuhataan. Tarkoittaako tämä sitä, että Hyneman viedään Saimaalle kalastamaan? — Luulisin, että se on juuri niin. Saunaan ja Saimaalle kalastamaan. Suoraviivaisen helppoa toimintaa, Ikävalko sanoo. — Vedyn syömistä on myös suunniteltu. Olisi komeaa, jos voisimme viedä heidät Tuen grillille näyttämään, että tämä suomalaista ja lappeenrantalaista meininkiä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/01/Saimaalle%20kalastamaan%20ja%20Tuen%20grillille%20vety%C3%A4%20sy%C3%B6m%C3%A4%C3%A4n%20Jamie%20Hynemanin%20vierailun%20varalle%20rennot%20suunnitelmat/2017122320055/4